Maďaři na Orbánovu putinovskou rétoriku slyší, říká bývalý velvyslanec

Předvolební průzkumy naznačovaly vyrovnaný duel, výsledky jsou nakonec jiné. Překvapilo vás dominantní vítězství Fideszu?

Osobně jsem myslel, že výsledek bude těsnější. Maďarský volební systém je složitý a je velmi těžké odhadnout všechny možné kombinace. Ústavy provádějící průzkumy mají v orbánovské době čím dál tím méně peněz a nemají tudíž příliš prostoru pro přesnější analýzu a průzkumy tak bývají velmi nepřesné.

Poslední průzkumy Medianu, které byly profesionálnější, ale odhadly vítězství Fideszu. Ukazovaly 5 ku 4, což už může v maďarském volebním systému představovat většinu.

Orbánovo vítězství tedy není takové překvapení?

Mě osobně překvapilo, že Orbán takto drtivě vyhrál. Co mě však ještě vice překvapuje a i děsí, že se maďarští „kotlebovci“ (krajně pravicová strana Naše vlast, která získala šest procent hlasů a sedm křesel, pozn. red.) dostali do parlamentu. To samo o sobě neznamená velké nebezpečí, ale v kombinaci s Fideszem je to velmi špatné. Parlament bude velmi nevypočitatelný. Budou vyvolávat nepokoje, agitovat za vystoupení z EU, z NATO a tlačit na Fidesz, který je beztak v bojové náladě vůči Bruselu.

Co vzestup Naší vlasti vypovídá o Maďarsku? Je to známka posunu doprava?

Těžko říci. V devadesátých letech tam dominovaly spíše levicové strany. Voličské strany jsou v podstatě stále stejné. Titíž lidé volí radikální pravici a titíž lidé volí Fidesz. Spíše jde o to, že lidé mají rádi nějakého vůdce, někoho, kdo se o ně stará, ať se už orientuje levicově nebo pravicově. Maďaři totiž nemají rádi soutěž, děsí se nejistoty. V Orbánovi vidí silného člověka, který jim poskytuje teplíčko a jistotu.

A když toužíte po jistotě, máte sklon k strachu. Myslím si, že Orbánovo drtivé vítězství vychází i z opačné reakce, kterou u nás válka na Ukrajině vyvolala, než jaká se objevuje v evropských zemích. U nás vyvolal existenční strach a touhu se „hlavně do toho nezaplést” a toho Orbán velmi obratně využíval.

Maďaři samozřejmě Ukrajinu litují, avšak velká část voličů Fideszu ji zároveň viní z rozpoutání války. Podle nich Rusko provokovala. Tato proputinovská orientace je v Maďarsku dlouhodobě pěstována, bezmála deset let. V průzkumech veřejného mínění z posledních let se Putin stal dost populární osobností, populárnější například než bývalá německá kancléřka Angela Merkelová.

Čím si tuto proputinovskou vazbu vysvětlujete? Je to kvůli sklonu k volení silných vůdců, jímž se vyznačují i Rusové?

Je to velmi podobné. Po první světové válce, kdy se Maďarsko stalo malou zemí, se v maďarské kulturní historii rozvinul směr samých konfliktních situací. Máme strach, že každý nám chce ubližovat, že kolem jsou jen nepřátelské národy, ptáme se, proč nám vzaly naše území a chceme jej zpátky.

Jsou to právě ty konfliktní situace s Ukrajinou, proč Maďarsko vůči Ruskem napadené zemi zaujímá jiný postoj než většina Evropy? Například místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková naznačila, že Maďarsko má zájem o Zakarpatskou oblast, která bývala součástí Uherska.

Maďarský stát nikdy nenastolí žádné územní nároky. Ani Orbán, ani Naše vlast to takto oficiálně neřeknou. Nikdy to nebude předmětem zahraniční politiky. Ale náznaky podpory této konfliktní politiky, která rezonuje v části společnosti a posiluje pocit uraženosti, se vyskytují. V některých obskurních médiích, která podporují Fidesz či Naši vlast, se objevují nápady, že Rusové nám mohou vrátit Zakarpatskou oblast.

Orbán ve svém vítězném povolebním projevu označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za protivníka. Nenaznačuje to, že maďarský premiér hodlá dále izolovat od evropského mainstreamu?

Zelenskyj kritizoval Orbána na Evropské radě ohledně postoje Maďarska k ruské invazi. Orbán to vnímal jako osobní urážku a má takovou povahu, že nezapomíná. Musel ten úder nějak vrátit. Je to spíš ale rétorika.

Orbán má nyní dvě možnosti, jak se postavit vůči válce. Evropané, zvláště pak Poláci, od něj očekávají, že se otočí a zůstane zticha a nebude nepřímo podporoval putinovské Rusko. Je možné, že se stáhne a nebude tak radikální. Orbán dělá něco jiného doma a něco jiného v Bruselu, kde odhlasuje všechny sankce, sám nic neblokuje.

Orbán ale ve volební kampani vystupoval proti válce, přičemž dával na stejnou rovinu Rusko a Ukrajinu s tím, že jeden je za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Válku dřív relativizoval a teď nemůže od své rétoriky úplně odstoupit. Svoji putinovskou image budoval deset let a kvůli svým proruským voličům nemůže nyní obrátit o 180 stupňů.

Jak o válečném dění na Ukrajině informují maďarská média, z nichž většinu má Orbán pod svou kontrolou?

Orbán a Fidesz drží v rukách přibližně 80 procent médií. Myslím si, že číslo je ještě větší, neboť kontroluje takřka veškerá územní rádia s největší poslechovostí. V provládních a veřejnoprávních médiích chybějí fakta. Pokud tam už jsou, bývají interpretovány proputinovsky. Je to jemnější propaganda než v samotném Rusku, to si zatím Orbán nemůže dovolit, ale stále dost neobjektivní. Proukrajinská liberální média fungují jen v online světě, i jediná proopoziční rozhlasová stanice má online sekci, protože jí stát sebral vysílací licenci.

Můžete uvést konkrétnější příklad tohoto „jemnějšího“ uchopení proruských narativů?

Maďarská provládní média nemluví o ruské „speciální vojenské operaci”, nehovoří o válce vedené proti Ukrajině, ale o rusko-ukrajinské válce. Zase máte dvě rovnocenné strany. Jde o nuance, uhlazování reality, relativizaci...

Zároveň ale maďarská média i informují o bombardování měst a dalších strašných věcech, které se na Ukrajině dějí, aby vzbudila strach a vykreslila Orbána jako silného vůdce, který zachrání Maďarsko tím, že jej nezatáhne do války. I když to nikdo nechce.

Využívá i tentokrát Orbán obav z uprchlíků?

Ukrajinci tady žádný strach nevyvolávají. Na hranicích se okamžitě objevily nevládní organizace a církve a výborně se o uprchlíky postaraly bez pomoci státu. Skoro tři neděle stát do uprchlické vlny vůbec nezasahoval. Orbán jen přiletěl vrtulníkem a nechal se vyfotit. Až po třech týdnech úřady zřídily uprchlické centrum a začaly lidi registrovat.

Nyní je jiná situace než v roce 2015, kdy Orbán vyvolával protimuslimské, rasistické nálady. O Ukrajincích říká, že to jsou jiní migranti, nejsou to mladí muži. Naznačuje, že to jsou běloši, a tudíž naši lidé.

Vraťme se ještě k tématu kontroly médií. Podle opozice je právě nepřívětivá mediální situace důvod, proč dosáhla špatného výsledku. Je to skutečně tak?

Je to jeden z důvodů. Mediální prostředí je velmi důležité. Když nemáte spolehlivý veřejnoprávní rozhlas, televizi či online a všechno řídí jakési ministerstvo propagandy, lidé nemají šanci se dostat k informacím. Opozice v maďarských veřejnoprávních médiích dostala pět minut v televizi, aby mluvila o svém programu. Navíc Orbán si od roku 2016 s nikým nesedl do volebních debat, aby s ním diskutoval. Obyvatelé tak nemají šanci se s opozicí vůbec seznámit.

A měla by opozice šanci, i kdyby systém nebyl nastaven tolik ve prospěch vládní strany?

Opozice jednoznačně selhala. Nemají takovou osobnost, jako je Orbán. To je v moderní politice velmi důležité, aby v čele byl lídr, který je přijímán větší částí společnost. Lídr opozice Péter Márki-Zay je vzdělaný, sympatický a chytrý, ale mluvil hrozně složitě a dlouze. Líbil se mladé městské populaci, ale pochybuji, že ač byl z venkova, že tam rozuměli jeho argumentaci.

György Varga V letech 1990 až 1995 byl velvyslancem Maďarska v České republice. Poté působil mimo jiné jako Generální konzul v Košicích nebo ředitel Maďarského institutu. V 1997 byl vyznamenán prezidentem Václavem Havlem medailí Za zásluhy I. třídy. Nyní působí jako předkladatel.

Také v rámci šestičlenné opoziční koalice panovalo strašné pnutí. Bývalí komunisté si mysleli, že koalici budou vést, a když primárky vyhrál pravicový liberál, házeli mu klacky pod nohy. Kromě bývalých komunistů byl v koalici i pravicový, nyní středový Jobbik, a to taky nešlo dost dobře sladit dohromady. Je třeba, aby tady vznikla nova síla, která zatíženo komunistickou minulostí.

Jaký bude další politický vývoj Maďarska za Orbánova vedení? Můžeme očekávat, že se vydá putinovskou cestou dalšího utahování šroubů vůči opozici nebo I LGBT skupinám?

Z Orbánovy osobnosti a dosavadní politiky vyplývá, že se nemůže zastavit. Když ve Fidesz není pohyb, musí jej rozproudit obsazováním dalších oblastí, které neovládl. Jeho povaha mu velí neustále bojovat. On o boji stále mluví, proto byl tolik zvláštní jeho obrat po vypuknutí války na Ukrajině, kdy začal mluvit spíše o míru. Boj je jeho hnací síla. Zřejmě teď začne zápasit se samosprávami, jako je Budapešť, i když ty už mají okleštěné pravomoci.

Jak ovlivní jeho bojová povaha vztah k Bruselu? Bude se Orbán snažit znovu hrát na obě strany?

Orbán po vítězství triumfálně řekl, že to je velký vzkaz Bruselu. Velkou změnu tedy nečekám. Boj je jeho jediný politický produkt, takže se Maďarsko bude radikalizovat jak vnitropoliticky, tak z hlediska mezinárodní politiky. Orbán bude bojovat s evropskými státy a evropskými institucemi, ale nebude bojovat proti velkým nadnárodním korporacím, francouzským či německým. Ony se s ním snaží vyjít a Orbán je podporuje. Bez těchto podniků by se Maďarsko zhroutilo. Takže zase ta dvojakost.

