Konec „továrny na lži“. Orbánovo mediální impérium se po volbách hroutí

Autor: ,
  15:37
Mediální impérium vybudované vládou bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, které bylo pilířem jeho 16 let trvající vlády, se po prohraných volbách rychle rozpadá. Během prvních týdnů po volbách, které vyhrála opozice vedená Péterem Magyarem, byly odvolány vedoucí postavy některých z nejvýznamnějších proorbánovských médií a byl zrušen vlajkový program televize TV2.
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení částečných výsledků parlamentních voleb. (12. dubna 2026) | foto: Petr David JosekČTK

Tón ve veřejnoprávních médiích se změnil přes noc, přičemž více opozičních hlasů se objevilo ještě předtím, než Magyar formálně převzal moc. Proorbánovští influenceři mezitím prakticky zmizeli ze sociálních sítí.

Jsou to první trhliny v Orbánově přísně kontrolovaném mediálním systému, který má pod novou vládou, jež složila přísahu tento týden, projít proměnou. Magyar, jenž veřejnoprávní média označil za „továrnu na lži“, přislíbil obnovení svobody tisku, vytvoření nového mediálního zákona a také nového mediálního úřadu.

Konzervativci v Evropě a Spojených státech oslavovali ostříleného nacionalistu Orbána jako strůjce „neliberální demokracie“, ale voliče unavila hospodářská stagnace a obvinění z korupce.

Magyarova strana Tisza tak ve volbách 12. dubna ukončila Orbánovu vládu a získala v parlamentu dvoutřetinovou většinu potřebnou ke zrušení Orbánových ústavních změn.

Lídři Evropské unie Maďarsko pozorně sledují jako precedenční případ ohledně obnovení systému demokratických brzd a protivah. Svoboda médií byla jednou z klíčových záležitostí v oblasti právního státu, kvůli níž se Orbánova vláda často dostávala do sporu s Bruselem.

V Orbánově éře se státní média ocitala pod stále větší kontrolu vlády a několik soukromých médií bylo buď uzavřeno, nebo je převzali provládní podnikatelé.

Maďarsko kleslo v žebříčku svobody tisku organizace Reportéři bez hranic z 23. místa v roce 2010 na letošní 74. místo. Orbánova vláda přitom popřela, že by na média vyvíjela tlak, a tvrdila, že splňuje standardy EU v oblasti svobody médií.

Nejoblíbenější maďarská televizní stanice TV2 po volbách propustila šéfredaktorku zpravodajství a stáhla z vysílání svůj vlajkový zpravodajský pořad. Její majitel, proorbánovský podnikatel Miklós Vaszily, minulý týden zpravodajskému serveru 444.hu řekl, že pořad byl zrušen kvůli „erozi jeho značky“. Moderátoři zpravodajství TV2 před volbami podporovali Orbána.

Minulý týden byl odvolán šéfredaktor proorbánského zpravodajského webu Index. Stalo se to poté, co portál přiznal, že dokument, který zveřejnil a jenž měl údajně odhalovat Magyarův tajný program zvyšování daní, „nebyl ekonomickým plánem strany Tisza“.

Falešný dokument byl přitom klíčovým prvkem Orbánovy kampaně proti Magyarovi. Index se k tomu, kdo jej vytvořil, nevyjádřil.

Mezitím skupina mladých proorbánovských influencerů nazývající se Megafon drasticky omezila počet svých krátkých videí publikovaných na Facebooku, jak vyplývá z přehledu webu Lakmusz, jenž se zabývá ověřováním faktů.

Týden po volbách jsou slyšet rozmanitější hlasy

Ve večerních zprávách státní televize M1 se po volbách rychle projevily známky změny. Podle studie think-tanku Republikon její zpravodajství převážně zvýhodňovalo Orbána, zatímco představitele opozice vykreslovalo negativně. Týden po volbách se však objevily rozmanitější hlasy a zpravodajství se stalo vyváženějším.

„Chtěli bychom skutečně vyvážené a objektivní zpravodajství,“ řekl Magyar ve středu po úvodním zasedání své vlády. V jednom z prvních dekretů, které vydal jako premiér, nařídil „komplexní a okamžitou“ revizi veřejnoprávních médií a jejich financování.

Vytvoření skutečně vyvážených veřejnoprávních médií však bude podle analytiků výzvou. Reportérka veřejnoprávní televize v letech 2016 až 2018 Krisztina Baloghová na facebooku popsala, jak podle ní editoři požadovali, aby zprávy odpovídaly vládní linii.

„Jednou mě požádali, abych našla lékaře, který by před kamerou řekl, že migranti jsou nebezpeční, protože šíří nemoci,“ napsala. Orbánovu popularitu zvyšovala kampaň zaměřená proti přistěhovalcům.

Gábor Polyák, šéf mediálního oddělení budapešťské Univerzity Loránda Eötvöse, se domnívá, že úspěch při přetváření médií bude záviset na politické vůli i právních reformách. „Pokud politická elita přijme, že úkolem žurnalistiky je kritizovat a udržovat si odstup od politiky, pak může fungovat dobře téměř jakékoli veřejnoprávní médium,“ uvedl Polyák.

Dalším pilířem Orbánova mediálního systému byl konglomerát KESMA sdružující téměř 500 médií, včetně všech regionálních novin, který v roce 2018 založili jeho spojenci. Magyar uvedl, že zastaví příliv státní reklamy do této skupiny a přezkoumá její vznik, který byl vyňat z kontroly hospodářské soutěže. Takový krok by skupinu KESMA tvrdě zasáhl, míní Polyák.

Velká média jako TV2 nebo Index by mohla přežít díky velkému počtu diváků, ale regionální tištěné noviny by mohlo čekat uzavření. Změna by také mohla obnovit tržní soutěž a zvýšit příjmy nezávislých médií.

Konec „továrny na lži". Orbánovo mediální impérium se po volbách hroutí

