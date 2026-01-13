„Stanovil jsem datum parlamentních voleb v roce 2026. Hlasování se uskuteční v neděli 12. dubna 2026,“ napsal Sulyok na facebooku.
Strana Tisza ohrožuje léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně. Server telex.hu v průzkumu ze závěru loňského roku uvedl, že z lidí, kteří jsou rozhodnuti jít hlasovat, by Magyarovu stranu podpořilo 47 procent lidí, zatímco Orbánovo uskupení 39 procent.
Orbán je v premiérské funkci od roku 2010 a doma i v zahraničí čelí kritice za autoritářské sklony, nepotismus a porušování principů právního státu. Podle analytiků se straně Tisza daří využívat zejména rozčarování voličů z Orbánovy patnáctileté vlády, hospodářské stagnace Maďarska nebo strmého růstu životních nákladů.
|
Maďarsko udělilo azyl polskému exministrovi obviněnému z korupce
Orbán od září zintenzivnil předvolební kampaň a spustil například program dotovaných hypoték pro ty, kteří si pořizují první bydlení nebo oznámil daňové úlevy pro rodiny. Nedávno také ve Washingtonu vyjednal výjimku z amerických sankcí na využívání ruské ropy a plynu, čímž zabránil prudkému nárůstu cen energií, podotkla agentura Reuters. Premiér rovněž staví kampaň na hlasité kritice podpory, kterou většina zemí Evropské unie poskytuje Ruskem napadené Ukrajině.
Maďarského premiéra v předvolebním videu podpořila řada zahraničních politiků včetně českého premiéra Andreje Babiše, italské premiérky Giorgie Meloniové či předsedy izraelské vlády Benjamina Netanjahua. Hodně štěstí v kampani popřál svému dlouhodobému spojenci Orbánovi také americký prezident Donald Trump.