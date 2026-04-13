Americký prezident Donald Trump i ruský diktátor Vladimir Putin se snaží marně. Jejich přítel Viktor Orbán už je mrtvý, vykresluje karikatura Mariana Kamenského.
Polibek od Vance a teď hybaj do Moskvy nebo „mekáče“, utahují si memy z Orbána
Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál
Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...
Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...
Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině
Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...
USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...
Írán může být zničen během jediné noci, možná se to stane v úterý, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump řekl v pondělí, že Írán může být zničen během jediné noci. A možná se to stane v úterý v noci, řekl na tiskové konferenci v Bílém domě. Americký ministr obrany Pete...
Maďaři chtějí naprostou změnu režimu, řekl Magyar. Poděkoval Rusku a Číně
Maďaři se parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl v pondělí šéf vítězné strany Tisza Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Za jeden z prvních úkolů své...
Trump neuspěl s žalobou kvůli článku o Epsteinovi. Odškodné 10 miliard dolarů nedostane
Floridský soudce zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal (WSJ), ve které deník obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů...
Přijeďte, mají zbraně. Vyděšená žena spustila policejní manévry, vše bylo jinak
K naléhavému oznámení vyjížděli v pondělí dopoledne pardubičtí policisté do místní Gagarinovy ulice. Žena volala na tísňovou linku, že se jí do bytu dobývají sousedé se střelnými zbraněmi. Po...
Polibek od Vance a teď hybaj do Moskvy nebo „mekáče“, utahují si memy z Orbána
Maďarské volby napjatě sledovali nejen politologové, politici či samotní voliči, ale i karikaturisté, grafici a tvůrci politické satiry. Ti teď s odchodem dlouholetého premiéra Viktora Orbána „od...
Grolich a Rakušan odstartovali kampaň lidovců a Starostů, prozatím v Brně
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan a velký favorit na nového šéfa KDU-ČSL Jan Grolich zahájili společnou letošní kampaň obou stran. Zatím jde tedy o komunální volby v Brně. Teprve se uvidí, jestli bok...
Ministři, Turek a zástupci obcí jednají o změně kvůli větrným elektrárnám
Vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová ze stejného hnutí a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, poslanec Motoristů sobě Filip Turek...
Tejcův resort na bitcoinovou kauzu povolal známého právníka, zaplatí mu miliony
Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s bitcoinovou kauzou povolalo známého právníka Jaroslava Ortmana. Za jeho služby zaplatí několik milionů korun. Už na začátku roku resort informoval, že v...
Silný příběh za vítězstvím. Marie April při děkování za Anděla zmínila smrt své sestry
Duben je zjevně zpěvaččin šťastný měsíc. Na apríla se narodila, před dvěma lety v něm odehrála první koncert s kapelou a letos za debut získala cenu Anděl. Do oceněné desky Marie April se přitom...
Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně
Lukáš Stančík, který o sobě mluví jako o Bohu, opět stanul před soudem. Státní zástupce ho tentokrát obžaloval z výtržnictví kvůli vulgárním nadávkám, kterými loni častoval ve zveřejněných videích...
Je mi stydno, jsem rád, že už v politice nejsem, uvedl Fremr u soudu s Dozimetrem
V pondělí u soudu v kauze Dozimetr svědčil Jiří Fremr, někdejší poradce náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila. Vztah s hlavním obžalovaným Michalem Redlem měl prý Fremr kamarádský. „Je s ním...
Cermat nešokoval a je dobře, že ustoupil od přísloví. Učitelé hodnotí přijímačky
Deváťáci za sebou mají oba termíny jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Podle učitelů a lektorů nebylo zadání ani jednoho z testů záludné. Chválí Cermat, že snížil obtížnost matematiky proti...
I Ďáblův trylek. Letní slavnosti staré hudby lákají do světa hudebních mýtů a legend
Příběh bájného pěvce Orfea či Iásóna putujícího za zlatým rounem, ale též dialog evropské a perské hudby bude náplní 27. ročníku Letních slavností staré hudby. Festival, který začne 16. července,...