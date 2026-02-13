Jsem terčem kampaně v ruském stylu, říká Orbánův sok o videu sexu s expřítelkyní

Autor: ,
  9:31
Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní. Magyar se domnívá, že se stal terčem očerňující kampaně v ruském stylu, jejímž cílem je zdiskreditovat ho před dubnovými parlamentními volbami. Jeho strana si před nimi v průzkumech dlouhodobě udržuje vedení před Orbánovým Fideszem.
Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar (5. ledna 2026)

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar (5. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Předvolební billboard Orbánovy strany Fidesz (6. prosince 2025)
Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na summit EU na hradě Alden Biesen v...
Předvolební billboard Orbánovy strany Fidesz (2. července 2025)
Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)
26 fotografií

Čtyřiačtyřicetiletý Magyar, rozvedený otec tří dětí, prohlášení zveřejnil v souvislosti se zprávami v médiích, které informovaly o webu, jenž naznačoval, že video bude zveřejněno.

Objevil se na něm záběr z kamery namířené na manželskou postel a později i oznámení „uvidíte brzy“. Šlo o událost ze začátku srpna 2024. Magyar vysvětlil, že tehdy byl na večírku, kde měl konsenzuální pohlavní styk se svojí bývalou přítelkyní. Rozvedl se v předchozím roce.

Agentura Reuters píše, že nedokázala zjistit, kdo za webem stojí. Šéf Orbánovy kanceláře Gergély Gulyas řekl, že o této internetové stránce nemůže nic říct, protože o ní nic neví.

Magyar v prohlášení na sociálních sítích ujišťuje, že se ničeho špatného nedopustil a že hlavním účelem kampaně je odvést pozornost od problémů, které dopadají na život Maďarů. O dění o oné srpnové noci z roku 2024 řekl, že se „dostal do klasické operace v ruském stylu“, jejímž cílem je ho zkompromitovat. Zdůraznil, že se nedopustil ničeho špatného a má čisté svědomí.

Portál stanice Euronews připomíná, že podle maďarských zákonů je zveřejňování sexuálně explicitního obsahu bez souhlasu trestným činem.

Volební kampaň v Maďarsku je tvrdá a nese se v napjaté atmosféře. Opoziční aktivisté se na různých akcích stávají terčem slovních i fyzických útoků a shromáždění vládního tábora narušují protestující z řad stoupenců opozice.

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

Euronews uvádí, že Fidesz sdílí videa vytvářená pomocí nástrojů umělé inteligence, na nichž Magyar přísahá věrnost Bruselu, který Orbán dlouhodobě ostře kritizuje. Na těchto zmanipulovaných videích také Magyar slibuje podporu Ukrajině, což Orbán zásadně odmítá navzdory tomu, že se sousední země skoro čtyři roky brání ruské invazi. Magyar obviňuje Orbána a jeho spolupracovníky z korupce i toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Podrobná sonda statistického úřadu: Češi se bojí výdajů za byt, léky i zubaře

Premium
ilustrační snímek

Přibývá Čechů, kteří se bojí návštěvy zubaře. Ne vrtání, injekce nebo pisklavého zvuku vrtačky. Ale účtu, který od lékaře na konci ošetření dostanou.

13. února 2026

Zkratka přes chodník i schody. Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Bezohlednost! Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika...

13. února 2026  9:54

Poslanci zrychleně schvalují odklad vyplácení nové superdávky o čtvrt roku

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Na mimořádné schůzi poslanci v pátek projednávají návrh na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše...

13. února 2026  5:30,  aktualizováno  9:43

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 je omezený provoz

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Doprava na obchvatu byla kolem...

13. února 2026  8:36,  aktualizováno  9:42

Vrah Straka ve vězení zažil brutální násilí od vězňů i bachařů. Kvůli rodičům si přál smrt

Jiří Straka při rekonstrukci

Série Metoda Markovič: Straka, jejíž poslední díl v pátek zpřístupnil kanál Oneplay, přibližuje vyšetřování skutečného případu sexuálních vražd. Měl je na svědomí mladistvý vrah Jiří Straka. Jak to s...

13. února 2026  9:33

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí

ilustrační snímek

Kvůli nehodě nákladního auta a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, jež podle prvotních informací zřejmě narazila...

13. února 2026  9:33

Jsem terčem kampaně v ruském stylu, říká Orbánův sok o videu sexu s expřítelkyní

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar (5. ledna 2026)

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní....

13. února 2026  9:31

Policie stíhá dva lidi za kolaps miliardáře a ochránce Gottových Tsoukernika

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Policisté obvinili dva lidi, kteří podle ní způsobili kolaps miliardáře Leona Tsoukernika. Podnikatel a blízký přítel Ivany Gottové minulý rok zkolaboval ve svém sídle poté, co mělo dojít na...

13. února 2026  9:04

Lidská zoo s herci, boxery a gospelem. Můj největší divadelní počin, říká režisér Tauš

Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie v Nové Spirále pražského...

Čtyřicet zcela odlišných performerů, čtyřicet identit a energií. Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie pod taktovkou režiséra Viktora Tauše servíruje velkou, barevnou a hlasitou show s...

13. února 2026

Von der Leyenová je pro dvourychlostní Evropu, chce prohloubení jednotného trhu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po...

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v březnu na summitu Evropské unie předloží akční plán prohloubení jednotného unijního trhu. Oznámila to na tiskové konferenci po skončení čtvrteční...

13. února 2026  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Napadne i přes deset centimetrů sněhu, ukázali meteorologové mapu srážek

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do...

Návrat zimního počasí do nížin bude v sobotu ve velkém stylu. Podle prognózy meteorologů napadne za 24 hodin do nedělního odpoledne i přes deset centimetrů sněhu.

13. února 2026  8:38

Po výbuchu garáže u Prahy zemřel muž, podle hasičů mohlo jít o sebevraždu

Hasiči a policisté zasahovali u požáru v Ondřejově u Prahy. Jeden člověk požár...

Při výbuchu a následném požáru, který zasáhl garáž rodinného domu, zemřel ve čtvrtek večer muž ve věku 57 let. Příčinu neštěstí v Ondřejově u Prahy vyšetřují kriminalisté, řekl policejní mluvčí Pavel...

12. února 2026  21:11,  aktualizováno  13. 2. 8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.