Čtyřiačtyřicetiletý Magyar, rozvedený otec tří dětí, prohlášení zveřejnil v souvislosti se zprávami v médiích, které informovaly o webu, jenž naznačoval, že video bude zveřejněno.
Objevil se na něm záběr z kamery namířené na manželskou postel a později i oznámení „uvidíte brzy“. Šlo o událost ze začátku srpna 2024. Magyar vysvětlil, že tehdy byl na večírku, kde měl konsenzuální pohlavní styk se svojí bývalou přítelkyní. Rozvedl se v předchozím roce.
Agentura Reuters píše, že nedokázala zjistit, kdo za webem stojí. Šéf Orbánovy kanceláře Gergély Gulyas řekl, že o této internetové stránce nemůže nic říct, protože o ní nic neví.
Magyar v prohlášení na sociálních sítích ujišťuje, že se ničeho špatného nedopustil a že hlavním účelem kampaně je odvést pozornost od problémů, které dopadají na život Maďarů. O dění o oné srpnové noci z roku 2024 řekl, že se „dostal do klasické operace v ruském stylu“, jejímž cílem je ho zkompromitovat. Zdůraznil, že se nedopustil ničeho špatného a má čisté svědomí.
Portál stanice Euronews připomíná, že podle maďarských zákonů je zveřejňování sexuálně explicitního obsahu bez souhlasu trestným činem.
Volební kampaň v Maďarsku je tvrdá a nese se v napjaté atmosféře. Opoziční aktivisté se na různých akcích stávají terčem slovních i fyzických útoků a shromáždění vládního tábora narušují protestující z řad stoupenců opozice.
Euronews uvádí, že Fidesz sdílí videa vytvářená pomocí nástrojů umělé inteligence, na nichž Magyar přísahá věrnost Bruselu, který Orbán dlouhodobě ostře kritizuje. Na těchto zmanipulovaných videích také Magyar slibuje podporu Ukrajině, což Orbán zásadně odmítá navzdory tomu, že se sousední země skoro čtyři roky brání ruské invazi. Magyar obviňuje Orbána a jeho spolupracovníky z korupce i toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.