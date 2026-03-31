Orbánovi tečou nervy. Do volebního finiše povolal svou „černou gardu“

Stalo se to v sobotu v Győru, stotřicetitisícovém lázeňském městě u hranic se Slovenskem. Na předvolební mítink Viktora Orbána se chtělo dostat i několik jeho odpůrců, kteří pokřikovali slogany jako „Špinavý Fidesz“ nebo „Táhni, Orbáne“. Neprošli.
Cestu jim zahradila skupina mužů v černých bundách. Odpůrci vládnoucí strany se proto po desetiminutové strkanici stáhli a zkusili se na náměstí dostat jinudy. Opět marně. „Jen si tam vzadu pískejte, milí příznivci Tiszy, pískejte. Táhnete ukrajinskou káru, vůbec nestojíte na straně Maďarů,“ vzkázal jim z pódia premiér, který v kampani sází na protiukrajinskou rétoriku.
Jsou to lidé plní hněvu a nenávisti. Chtějí všechno zničit. My máme v srdci lásku...