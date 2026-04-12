Účast v Maďarsku trhala rekordy. Volilo nejvíc lidí od pádu komunismu

V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník, následně kritik, a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Ve hře jsou také mezinárodní důsledky. Volby vzbudily rekordní zájem voličů.

Do 18:30 přišlo napříč zemí hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně. Volební místnosti se uzavřely v 19: 00. Politický analytik Gábor Török podle stanice BBC odhadl, že volební účast by se v neděli nakonec mohla přiblížit 80 procentům.

Účast odpovídá významu nedělního hlasování, které experti označují za nejdůležitější od přechodu země k demokracii v letech 1989–1990.

Fronty před hlasovacími urnami v Budapešti. Maďarské parlamentní volby provází rekordní účast. (12. dubna 2026)
Maďarské parlamentní volby na gymnáziu Jánose Xántuse (12. dubna 2026)
Maďarské parlamentní volby na gymnáziu Jánose Xántuse (12. dubna 2026)
Maďarské parlamentní volby na gymnáziu Jánose Xántuse (12. dubna 2026)
Rozhodnutí lidí ve volbách je třeba respektovat, prohlásil Orbán. „Jsem tu, abych vyhrál,“ řekl ale po hlasování v hlavním městě. „Pokud chceme ochránit bezpečnost Maďarska, nesmí žádný vlastenec zůstat doma,“ vzkázal odpoledne premiér na Facebooku.

„Maďaři dnes píší dějiny, ve volbách si vyberou „mezi Východem a Západem,“ řekl Orbánův vyzyvatel Magyar po svém hlasování v Budapešti. Tisza podle Magyara volby vyhraje, otázkou je podle něj jen to, zda jeho strana získá prostou, nebo dvoutřetinovou většinu.

Zdůraznil, že ve volbách se počítá každý hlas, a vyzval lidi, aby hlásili jakékoli nesrovnalosti. Varoval, že „volební podvod je velmi závažný zločin“.

Magyar přislíbil v případě vítězství nejprve přijmout protikorupční opatření. Řekl také, že je důležité posílit spolupráci Maďarska s Polskem a Českem. Dle svých slov chce velmi silnou spolupráci ve V4.

Na maďarské volby dohlížely stovky mezinárodních pozorovatelů, Orbánův tábor ale vytvořil i vlastní monitorovací skupiny. Asi desítka europoslanců z pravicové frakce Patrioti pro Evropu, jejíž součástí je Fidesz nebo české ANO, se také zaregistrovala ke sledování hlasování.

Experti upozornili, že se tak připravuje půda pro střet názorů mezi pozorovateli blízkými Fideszu a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kterou maďarská vláda označuje za zpolitizovanou.

Orbán se uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. Tentokrát ale není považován za favorita – průzkumy naznačovaly, že by mohl prohrát.

Během uplynulých let nicméně dokázal propagátor „neliberální demokracie“ natolik přeměnit desetimilionovou zemi a přizpůsobit si volební systém, že ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by podle skeptičtějších pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.

Ostře sledované volby

Maďarské volby jsou přitom bedlivě sledovány, protože Orbán získal „nepřiměřený význam“ v globálním a evropském měřítku, tvrdí politolog Jacques Rupnik, specialista na střední a východní Evropu.

Mnoho krajně pravicových hnutí po celém světě považuje maďarského premiéra za vzor. Premiér udržuje vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který do Maďarska před volbami vyslal viceprezidenta J. D. Vance, aby Orbána podpořil, i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem či s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Na druhé straně si Orbán vysloužil nedůvěru a hněv Evropské unie, jejíž zahraniční politiku opakovaně ochromoval svými vety.

„Orbán se stal fakticky vůdcem populistické, anti-woke, protiimigrační kontrarevoluce, která od vystoupení Británie z EU a Trumpova prvního prezidentství zmítala částmi světa. Ukázal, že pád Berlínské zdi ve skutečnosti nebyl ‚koncem dějin‘ a že životaschopná neliberální alternativa může vyhrávat volby,“ poznamenal komentátor serveru Euractiv Rapporteur.

Pětačtyřicetiletý Magyar vstoupil do povědomí veřejnosti teprve před dvěma lety demonstrativním rozchodem s vládnoucí stranou a její tvrdou kritikou. Během pár let přetavil nespokojenost značné části krajanů v podporu nově založené strany Tisza, otřásající dosavadní dominancí Orbánova Fideszu. Magyar slibuje reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a ničení právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU. I to – spolu s všudypřítomnou korupcí – poznamenalo podle kritiků stav maďarské ekonomiky.

„Infrastruktura se rozpadá, zdravotnictví nefunguje a drahota zdecimovala střední třídu. Ve volbách Maďaři za to vystaví Orbánovi účet,“ usoudil reportér polského listu Rzeczpospolita.

V předvolební kampani se Orbán opět prezentoval jako „bezpečná volba“ v nebezpečném světě. Tváří v tvář stagnující ekonomice země a bující korupci tento argument nenašel podle analytiků velkou odezvu.

Volby v Maďarsku

Lidé v Budapešti drží maďarské vlajky, zatímco čekají na výsledky parlamentních voleb. (12. dubna 2026)
Maďarský premiér Viktor Orbán odvolil v parlamentních volbách, které rozhodnou o tom, zda znovu obhájí své dlouholeté působení v úřadu. (12. dubna 2026)
Vůdce maďarské opozice Péter Magyar hodil svůj hlas do volební urny. (12. dubna 2026)
Podpůrci strany Tisza se shromažďují před parlamentem v Budapešti. (12. dubna 2026)
Lidé v Budapešti sledují průběh sčítání hlasů odevzdaných ve volbách. (12. dubna 2026)
„Zdá se, že sociální a psychologická bariéra byla prolomena. Zeslábla aura Fideszu a i strach, který využíval,“ usoudila politoložka Zsuzsanna Szelenyiová.

Zatímco nezávislé průzkumy předpovídaly vítězství strany Tisza, provládní instituce slibovaly vítězství koalice Fideszu s křesťanskými demokraty (KDNP). Analytici očekávali rekordní účast kolem 75 až 80 procent.

Závěr volební kampaně poznamenala záplava obvinění z obou stran. Maďarské tajné služby jsou podezřelé z pokusu o diskreditaci Tiszy, uniklé telefonní rozhovory odhalily úzké vazby mezi ministrem zahraničí a Moskvou. Orbán obviňuje Magyara, že zatáhne Maďarsko do války na Ukrajině. Z druhé strany zazněla obvinění z ruského vměšování do voleb a z masivního kupování hlasů vládní stranou.

Samotní voliči tentokrát měli výběr zúžený jen na pět stran, protože některá uskupení z klání odstoupila, aby zvýšila šance Tiszy.

Svůj hlas přišly na velvyslanectví v Praze mezi 15:00 a 16:00 odevzdat nižší desítky lidí. Někteří chvíli počkali před budovou, než se uvolní hlasovací místnost. Lidé přicházeli jednotlivě i v menších skupinách, dopoledne se u velvyslanectví tvořily fronty. Podle informací na webu je v Praze zaregistrovaných přes 700 voličů.

Volby v Maďarsku ONLINE: Opoziční Tisza získá většinu, naznačují první výsledky

