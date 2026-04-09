Volby v Maďarsku 2026: průzkumy, kandidáti a kdy budou výsledky

Matouš Waller
  12:16
V neděli 12. dubna vyberou maďarští voliči nové poslance, ze kterých vzejde i nový, nebo staronový premiér. Nejvýznamnějším vyzyvatelem dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána je šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar. Průzkumy zatím favorizují opozici. Kdy se hlasuje a kdy budou výsledky?
Současný maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) a jeho hlavní rival Péter...

Současný maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) a jeho hlavní rival Péter Magyar na půdě Evropského parlamentu v roce 2024. | foto: European Union 2024 - Alain Rolland

Výhled na maďarský parlament
Maďarský premiér Viktor Orbán (14. února 2026)
Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar (5. ledna 2026)
Předvolební billboard Orbánovy strany Fidesz (19. října 2025)
8 fotografií

Maďarsko čekají parlamentní volby, který by mohly po 15 letech přinést změnu. Voliči rozhodnou o nové vládě i premiérovi. Politický systém v Maďarsku je podobný tomu českému – země je parlamentní republikou, nejsilnější funkcí je tedy předseda vlády. Hlava státu zastává především reprezentativní funkci.

Obsah

Kdy se konají maďarské parlamentní volby

Na rozdíl od českých zvyklostí jsou parlamentní volby v Maďarsku pouze jednodenní – proběhnou v neděli 12. dubna 2026. Kampaň oficiálně začala v sobotu 21. února, neoficiálně však už běží delší dobu – zemi už od podzimu plní plakáty a billboardy s předvolebními slogany.

Maďarské volby 2026
termínneděle 12. dubna 2026
kdy se hlasujeod 6 hodin do 19 hodin SELČ
parlamentjednokomorový Zemský sněm (Országgyűlés)
poslanci199
volební systém93 poslanců ze stranických kandidátek
106 v jednomandátových volebních obvodech
hlavní stranyFidesz (pravicová Maďarská občanská unie)
Tisza (konzervativní populistická Respekt a svoboda)
lídřiViktor Orbán (šéf Fideszu od roku 2003, premiér)
Péter Magyar (diplomat a právník)

Občané zvolí 199 nových poslanců jednokomorového parlamentu Országgyűlés (Zemský sněm).

Ve všech parlamentních volbách od roku 2010 s přehledem vítězí populistická pravicová strana Fidesz – Maďarská občanská unie, v jejímž čele už od roku 2003 stojí současný maďarský premiér Viktor Orbán. Vítězství v letošních volbách však s jistotou očekávat nemůže, volební průzkumy už dlouho řadí Fidesz na druhé místo.

Vzhledem k dlouhodobé pozici Maďarska půjde o jedny z nejzajímavějších voleb letošního roku, které bude se zájmem sledovat Washington i Moskva.

Maďarské parlamentní volby 12. dubna 2026

Viktor Orbán v Budapešti občany vybízí, aby se sjednotili proti válce. (30. března 2026)
Péter Magyar agituje v Budapešti. (15. března 2026)
Strana Viktora Orbána voličům sděluje, že by měli volit pouze Fidesz. (25. března 2026)
Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti. (15. března 2026)
74 fotografií

Kdy budou výsledky?

Hlasovací místnosti se v Maďarsku otevřou v šest hodin ráno. Voliči pak mohou přijít odevzdat svůj hlas do 19 hodin středoevropského letního času. Krátce po zavření volebních místností se dají očekávat exit-polly, což jsou výsledky podle odpovědí voličů odcházejících z volebních místností. Odpovídají na otázku, koho právě volili.

Průběžné výsledky se začnou ukazovat později. Do půlnoci by mohl být znám vítěz parlamentních voleb.

Výsledky voleb 2026 v Maďarsku

Jaký má Maďarsko volební systém? Specifický

O něco nižší počet získaných hlasů a zdánlivá prohra by však Orbánovu Fideszu paradoxně nemusely vadit. Svou roli v tom hraje specifický volební systém. Maďarsko jej v parlamentních volbách používá od roku 2014, o tři roky jej dříve schválila právě Orbánova vláda.

Země je pro účely voleb rozdělena na 106 volebních obvodů s unikátními kandidátními listinami. Z každého obvodu vzejde jediný vítěz zvolený většinový systémem – tedy ten kandidát, který získá nejvíce hlasů.

Zbylých 93 poslanců občané volí z jednotné kandidátní listiny stran pro celou zemi poměrným systémem – politické strany získají počet mandátů odpovídající podílu získaných hlasů. Velký vliv mají právě hlasy z jednotlivých obvodů, protože je jich více.

Pro vstup do parlamentu musejí strany rovněž získat určitý počet hlasů – pro samostatné je uzavírací klauzule nastavena na pět procent, koalice dvou stran musejí získat deset a vícečlenná uskupení patnáct procent.

Současné složení maďarského parlamentu
Vláda (oranžová barva)Fidesz (116)
KDNP (19) Křesťanskodemokratická lidová strana
Podpora (modrá)Zemská samospráva Němců v Maďarsku (1)
Opozice (tyrkysová a zelená)Společně pro Maďarsko (57)
Hnutí Naše vlast (6)
Rozložení maďarského parlamentu před volbami v dubnu 2026

Co chce Viktor Orbán

Viktor Orbán se pokusí už počtvrté v řadě obhájit svůj mandát a dovést stranu Fidesz k vítězství. V předvolební kampani se drží své dlouholeté rétoriky, konkrétně sloganu „A biztos választás“, což lze přeložit jako „Bezpečná volba.“

Maďarský premiér se staví do role obránce. Voliče oslovuje svými obvyklými tématy míru, zajištění bezpečí a boje proti údajné nadvládě Bruselu. Využívá také strachu z války na Ukrajině, který strana živí fiktivními videi vytvořenými AI, jež míří proti opozici.

Přesvědčováním voličů se pokouší o udržení moci a zachování své již šestnáct let trvající vlády s autokratickými rysy. Z nedávného průzkumu společnosti Publicus však vyplynulo, že i část jeho dosavadních voličů by už ocenila změnu.

Část maďarských voličů totiž Orbánem protlačovaná témata pomalu přestávají zajímat. Za důležitější nyní považují například horšící se ekonomickou situaci v zemi a vysokou inflaci, ale i špatnou dostupnost zdravotní péče nebo veřejné dopravy. Současná opozice proto pro šéfa vlády představuje po velmi dlouhé době vážnou hrozbu.

Kdo kandiduje proti Orbánovi a Fideszu

Předvolební situace v zemi nemůže být více odlišná od předchozích voleb v roce 2022. Tehdy se o porážku Fideszu pokusil nesourodý slepenec devíti stran od zelených až po krajní pravici. Uskupení se však s úspěchem nesetkalo a vzápětí i skončilo.

Takřka jediným protikandidátem Orbánova Fideszu je nyní konzervativní populistická strana Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda), vedená diplomatem a právníkem Péterem Magyarem, který byl sám více než dvacet let členem Fideszu. Ten voličům slibuje hlavně „změnu režimu.“

Právě kvůli „původu“ Magyara se rétorika obou stran v lecčems shoduje – obě strany se stejně odmítavě staví k migraci a povinným kvótám nebo zrychlenému přijetí Ukrajiny do Evropské unie a podpoře země obecně.

Tisza je však na rozdíl od Fideszu prounijní a proklamuje odhodlání bojovat s ruskou propagandou a snížení závislosti na Rusku. Podle nezávislého think-tanku European Policy Center by však zvolení Magyara nemuselo nutně vést k napravení vztahů Budapešti a Bruselu.

Předvolební průzkumy

Původně nevýznamná strana Tisza, založená v prosinci 2020, se stala hlavním opozičním subjektem před necelými dvěma lety poté, co se její hlavní tváří a následně i lídrem stal Magyar. Volební průzkumy jí na jaře 2024 přisuzovaly zisk lehce nad patnáct procent hlasů.

Její preference však od té doby raketově vzrostly a podle serveru Politico už koncem listopadu 2024 v průzkumech vládnoucí stranu Fidesz překonala. Ačkoli se preference obou stran začaly mírně rozcházet, obě se v průzkumu dlouhodobě pohybovaly okolo čtyřiceti procent.

V poslední době však náskok Tiszy narůstá. V únoru byl mezi nimi rozdíl dvanácti procentních bodů a podobný rozdíl ukazuje i poslední průzkum ze začátku dubna.

Předvolební průzkum ze začátku dubna v Maďarsku

Voleb se hodlá účastnit ještě několik dalších subjektů, výsledkem by však výrazně zamíchat neměly. Průzkumy dalším stranám dlouhodobě přisuzují zisk méně než pěti procent hlasů. Několik z nich už proto odstoupilo, část z nich právě ve prospěch Tiszy.

Kdo podpořil Orbána a kdo Magyara

Vítězství současného maďarského lídra Viktora Orbána by uvítal mimo jiné americký prezident Donald Trump, který jej označil za „silného vůdce.“ Jen pár dnů před volbami přijel na návštěvu do Budapešti americký viceprezident J. D. Vance a pochválil Viktora Orbána za pomoc s řešením ruské války na Ukrajině.

V minulosti Orbána podpořili i krajně pravicová francouzská politička Marine Le Pen, italská premiérka Giorgia Meloni, předseda izraelské vlády Benjamin Netanjahu nebo český premiér Andrej Babiš.

Magyarova podpora pramení spíše od samotných Maďarů – mladých, ale i zklamaných voličů Fideszu. Shodu našel například i s polským premiérem Donaldem Tuskem a rovněž jej podpořil německý europoslanec a šéf Evropské lidové strany Manfred Weber nebo někdejší maďarský ministr zahraničí Géza Jeszensky.

Viktor Orbán v politice

Orbán se začal politicky angažovat už před pádem komunistického režimu v Maďarsku. Stál u zrodu Fideszu na konci 80. let, kdy usiloval o uspořádání prvních svobodných voleb a odchod sovětských vojsk. On sám i celá strana, v jejímž čele stál jako první předseda od roku 1993 (do té doby bylo vedení kolektivní), se zprvu profilovali jako liberální.

Po drtivém neúspěchu ve volbách v polovině 90. let se stranická ideologie posunula k národně-konzervativní orientaci. Další volby přinesly úspěch a v letech 1998-2002 poprvé obsadil křeslo premiéra, v polovině mandátu však rezignoval z funkce předsedy strany.

Do jejího čela se vrátil po třech letech a v roce 2010 opět dovedl Fidesz k vítězství a znovu se stal předsedou vlády. Ve funkci je dosud.

Péter Magyar v politice

Magyar ještě během studií práv vstoupil v roce 2002 do strany Fidesz a po získání titulu se živil jako obchodní právník v několika společnostech, později však spolupracoval s i vládou.

Do politiky jej v roce 2024 přivedla kauza tehdejší prezidentky Katalin Novák, navržené do funkce Fideszem, a tehdejší ministryně spravedlnosti a Magyarovy bývalé manželky Judit Varga, které stály za milostí pro muže odsouzeného kvůli zneužívání chlapců v dětském domově.

Právník v návaznosti na to začal šířit zákulisní informace z Fideszu a rovněž převzal do té doby takřka neznámou stranu Tisza. Podařilo se mu oslovit širokou škálu voličů. V témže roce díky tomu strana ve volbách do europarlamentu získala třicet procent hlasů a skončila druhá za Fideszem.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Volby v Maďarsku 2026: průzkumy, kandidáti a kdy budou výsledky

Současný maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) a jeho hlavní rival Péter...

V neděli 12. dubna vyberou maďarští voliči nové poslance, ze kterých vzejde i nový, nebo staronový premiér. Nejvýznamnějším vyzyvatelem dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána je šéf opoziční...

9. dubna 2026  12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.