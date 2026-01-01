V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se v neděli v noci po vítězství opozice slavilo. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách 16 let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.
Podle stanice BBC v ulicích centra hlavního města panovala bujará atmosféra. Ve vzduchu byl cítit kouř z dýmovnic a také vůně piva a šampaňského.
Stoupenci opozice skandovali a zpívali v ulicích i v budapešťském metru.
Jiní se roztancovali na pódiu, na kterém později večer promluvil i i lídr opozice a hlavní hrdina voleb Peter Magyár (Tisza)
„Jsme tak rádi, že s Orbánem je konec. Nevěřili jsme, že se to stane,“ řekl hlouček mladých příznivců opozice.
„Už jsem si nemyslela, že se to někdy stane. Nevěřili jsme. Modlila jsem se za to 16 let,“ řekla k vítězství strany Tisza jedna ze podporovatelek opozice.
Šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar oslavil vítězství spolu s maďarským národem.
Ve svém povolebním proslovu uvedl, že se Maďarsko osvobodilo od Orbánova režimu, a slíbil, že země „bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO“.
Výsledky voleb znamenají dle expertů pro Maďarsko nejistotu, ale i naději na lepší budoucnost a sjednocenější Evropu.
