„Už jsme ani nevěřili.“ Budapešť zažila po vítězství opozice bouřlivou noc
Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál
Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...
Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...
Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý
Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...
Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině
Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...
V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu
Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...
Schillerová hájí regulaci cen paliv. Koalice prosadila stav legislativní nouze
Poslanci vládní koalice rozhodli, že platí podmínky legislativní nouze pro zrychlené projednávání návrhu zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením...
Dým nad Žižkovem. Hoří ubytovna, obyvatele zachraňují s pomocí žebříků
V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, obyvatele z budovy zachraňují s pomocí žebříků. Na místo bylo povoláno více než 40 kusů techniky....
Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice
Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...
Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?
Ministr kultury Oto Klempíř představil společně s dalšími zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristy sobě vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Klempíř už v pátek uvedl, že skončí měsíční...
Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman
Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...
Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování
Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká...
Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie
Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...
Likvidace médií a frontální útok. Opozice odsoudila zrušení poplatků pro ČT a ČRo
Parlamentní opozice ostře odsoudila návrh zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Hovoří o likvidaci veřejnoprávních médií. Lidovecký poslanec František Talíř sdělil, že frontálnímu...
„Skandál, skandál!“ Polský poslanec vytáhl v Sejmu izraelskou vlajku se svastikou
Poslanec polské krajně pravicové strany Konfederace Konrad Berkowicz v úterý v Sejmu, dolní komoře parlamentu, vytáhl vlajku se svastikou. Papírový prapor v izraelských barvách, na němž byl místo...
Bez oběda se děti hůř učí i začleňují. Výzkum ukázal dopady na tisíce z nich
Teplý školní oběd není pro všechny děti v Česku samozřejmostí. Pro část z nich jde přitom o klíčovou součást dne, která ovlivňuje nejen soustředění, ale i začlenění do kolektivu. Vyplývá to z výzkumu...
Investiční byt 3+1 64 m and sup2 + dílna 18 m and sup2 Litice nad Orlicí
Záchlumí - Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
2 285 000 Kč
Tvář nezdarů. Vance pohořel s Maďarskem i Íránem, Trump táhne jeho kariéru ke dnu
Americký viceprezident J. D. Vance má za sebou náročný týden, během něhož se stal tváří hned dvou zahraničněpolitických neúspěchů USA. Po debaklu v Maďarsku a zadrhnutých jednáních s Íránem mu navíc...
Jaké bude počasí o květnových svátcích? Meteorologové zveřejnili první předpověď
Mrazivé noci a denní chlad jsou za námi, tvrdí Český hydrometeorologický ústav v nové předpovědi. A v týdnu od 4. května, kdy bude v pátek opět státní svátek, má být podle nich nejtepleji. Jinak se...