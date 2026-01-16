Orbán vytáhl volební eso. Chystá národní referendum o pomoci Ukrajině

Autor: ,
  14:14
Viktor Orbán oznámil, že jeho vláda spustí petici, v níž lidé budou moci dát najevo svůj odpor vůči další pomoci Ukrajině. Zřejmě půjde o neformální referendum. Maďarský premiér tak učinil necelé tři měsíce před parlamentními volbami, v nichž může přijít o moc
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)

Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Předvolební billboard Orbánovy strany Fidesz (6. prosince 2025)
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)
Předvolební billboard Orbánovy strany Fidesz (2. července 2025)
Předvolební billboard Orbánovy strany Fidesz (19. října 2025)
68 fotografií

Orbán o volbách mluví jako o rozhodnutí mezi válkou a mírem a dává najevo, že Ukrajina si pomoc nezaslouží. Svoji vládu prezentuje jako jedinou pojistku před konfliktem a jeho ekonomickými dopady.

Od loňska jsou po Maďarsku rozmístěné předvolební billboardy, na nichž se Orbánova strana Fidesz snaží spojovat opozičního lídra Pétera Magyara s Ukrajinou a Bruselem a naznačovat, že hlas pro Magyarovu stranu Tisza by znamenal hlas pro válku. Podle většiny průzkumů Fidesz zaostává za Tiszou.

Ohledně petice k pomoci Ukrajině Orbán ve státním rozhlasu řekl, že „každý dostane šanci říct ‚ne‘ a říct společně s vládou, že my platit nebudeme“. Opozici obvinil z toho, že je proukrajinská.

Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku

Aniž by k tomu uvedl nějaké důkazy, maďarský premiér tvrdí, že Evropská unie bude tlačit na Maďarsko, aby své mladé lidi poslalo bojovat na Ukrajinu. O opozici řekl, že „existují oprávněné obavy, že proukrajinské síly ustoupí tlaku z Bruselu“. Tisza podle Magyara podporuje mír na Ukrajině, myšlenku odvodů odmítá a nebude podporovat eskalaci konfliktu.

Evropská komise ve středu předložila návrhy, jejichž cílem je zajistit Ukrajině nepřetržitou finanční podporu v letech 2026 a 2027 z půjčky v hodnotě 90 miliard eur (skoro 2,2 bilionu korun). Na prosincovém summitu sedmadvacítky Maďarsko společně s Českem a Slovenskem s půjčkou souhlasilo za podmínky, že za ni nebudou ručit.

Maďarsko zná datum voleb. Pro Orbána mohou být konečná

Podle průzkumu institutů Policy Solutions a Závecz Research, jehož výsledky byly zveřejněny v prosinci, v Maďarsku narůstá odpor vůči poskytování peněz z EU Ukrajině, podotýká Reuters. V roce 2023 takový přístup podporovalo 57 procent lidí a proti bylo 41 procent, kdežto loni bylo pro jen 36 procent dotázaných a proti se vyslovilo 63 procent respondentů.

Maďarská vláda od samého začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 odmítá Kyjevu poskytovat vojenskou pomoc a nepovoluje ani převoz zbraní pro Ukrajinu přes své území.

16. ledna 2026,  aktualizováno  14:20

