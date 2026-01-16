Orbán o volbách mluví jako o rozhodnutí mezi válkou a mírem a dává najevo, že Ukrajina si pomoc nezaslouží. Svoji vládu prezentuje jako jedinou pojistku před konfliktem a jeho ekonomickými dopady.
Od loňska jsou po Maďarsku rozmístěné předvolební billboardy, na nichž se Orbánova strana Fidesz snaží spojovat opozičního lídra Pétera Magyara s Ukrajinou a Bruselem a naznačovat, že hlas pro Magyarovu stranu Tisza by znamenal hlas pro válku. Podle většiny průzkumů Fidesz zaostává za Tiszou.
Ohledně petice k pomoci Ukrajině Orbán ve státním rozhlasu řekl, že „každý dostane šanci říct ‚ne‘ a říct společně s vládou, že my platit nebudeme“. Opozici obvinil z toho, že je proukrajinská.
Aniž by k tomu uvedl nějaké důkazy, maďarský premiér tvrdí, že Evropská unie bude tlačit na Maďarsko, aby své mladé lidi poslalo bojovat na Ukrajinu. O opozici řekl, že „existují oprávněné obavy, že proukrajinské síly ustoupí tlaku z Bruselu“. Tisza podle Magyara podporuje mír na Ukrajině, myšlenku odvodů odmítá a nebude podporovat eskalaci konfliktu.
Evropská komise ve středu předložila návrhy, jejichž cílem je zajistit Ukrajině nepřetržitou finanční podporu v letech 2026 a 2027 z půjčky v hodnotě 90 miliard eur (skoro 2,2 bilionu korun). Na prosincovém summitu sedmadvacítky Maďarsko společně s Českem a Slovenskem s půjčkou souhlasilo za podmínky, že za ni nebudou ručit.
Podle průzkumu institutů Policy Solutions a Závecz Research, jehož výsledky byly zveřejněny v prosinci, v Maďarsku narůstá odpor vůči poskytování peněz z EU Ukrajině, podotýká Reuters. V roce 2023 takový přístup podporovalo 57 procent lidí a proti bylo 41 procent, kdežto loni bylo pro jen 36 procent dotázaných a proti se vyslovilo 63 procent respondentů.
Maďarská vláda od samého začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 odmítá Kyjevu poskytovat vojenskou pomoc a nepovoluje ani převoz zbraní pro Ukrajinu přes své území.