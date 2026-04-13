Očekává se, že novým premiérem se v Maďarsku stane vůdce dosud opoziční strany Tisza Péter Magyar. „Jsem připraven na intenzivní spolupráci s novým maďarským premiérem, kterému blahopřeji k volebnímu výsledku,“ uvedl Fico. Vůdce strany Tisza Magyara ve svém příspěvku nezmínil jménem.
Fico před maďarskými volbami podpořil Orbána a pro případ vítězství Tiszy varoval před zhoršením vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Ty byly napjaté i v souvislosti s postavením početné maďarské menšiny na jižním Slovensku například za první Ficovy vlády, která byla v úřadu v letech 2006 až 2010.
Analytik Grigorij Mesežnikov minulý týden řekl, že Orbánova porážka ve volbách by pro Fica znamenala ztrátu spojence a Fico by už neměl sílu, aby sám blokoval přijímaní některých rozhodnutí EU. Dosavadní postoj Budapešti například neumožnil EU uvolnit půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Slovensko má podle Fica zájem na oživení formátu visegrádské čtyřky (V4-Česko, Maďarsko, Polsko Slovensko), kterou dříve rozdělil postoj k ruské agresi v sousední zemi. „Věřím, že Slovensko a Maďarsko, ale i celá střední Evropa mají i nadále velký zájem na obnovení provozu ropovodu Družba,“ uvedl Fico. Právě o obnovení dodávek ropy prostřednictvím tohoto ropovodu usilovali Fico i Orbán a stěžovali si na podle nich liknavý postup Ukrajiny při jeho opravě.
Fico v dalším příspěvku na facebooku Orbánovi poděkoval za vynikající spolupráci. Podle něj oba investovali „obrovské množství energie do kvalitních slovensko-maďarských vztahů“. „Jeho tah na branku v oblasti ochrany suverenity a národních zájmů pro mě byl a vždy bude velkým příkladem,“ dodal Fico, pro kterého byl Orbán blízkým spojencem při jednání v Evropské unii.
Podle slovenské opozice Maďaři volili změnu, proevropské směřování své země a dali najevo jasný postoj k právnímu státu a spravedlnosti. To je podle ní vzkazem také pro Fica, že pokusy oslabit občanskou společnost na Slovensku a podřídit si nezávislé instituce nemusí zůstat bez odpovědi.
„Maďaři dali sbohem autoritářskému režimu a vybrali si demokratickou, proevropskou cestu. Ukázali, že i zdánlivě neporazitelný systém lze změnit. Další na řadě je Robert Fico,“ napsala na sociální síti nejsilnější opoziční slovenská strana Progresivní Slovensko. I někteří další představitelé slovenské jsou přesvědčeni, že výsledek maďarských voleb dává naději na porážku Fica v příštích parlamentních volbách na Slovensku, které jsou v řádném termínu plánovány na září příštího roku.