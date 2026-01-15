Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku

Je to už více než rok, co na maďarské politické scéně došlo k nevídanému jevu: vládnoucí Fidesz přišel o vedení v předvolebních průzkumech. Předstihla ho donedávna marginální strana Tisza, kterou jen o půl roku dříve převzal Péter Magyar a vzápětí s ní urval šokujících sedm míst v europarlamentu.
Řada expertů čekala, že sláva mladého a výřečného kritika Orbánova establishmentu tím dosáhne svého zenitu. O osmnáct let starší premiér má přece k dispozici obrovský politický, mediální i byznysový aparát, aby si v dubnových parlamentních volbách došel pro další bezpečné vítězství.
Tomu ovšem zatím nic nenasvědčuje.
„Jak dlouho ještě chce odcházející maďarský premiér dělat mrtvého brouka? Čeká, až budou Maďaři na jižním Slovensku zavíráni do vězení?“ burcoval Magyar.