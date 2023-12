Orbán našel nový bič na kritiky, prosadil zákon o ochraně národní suverenity

V preambuli zákona se píše, že nezákonné útoky na maďarskou suverenitu jsou stále častější a zahraniční subjekty se snaží získat v Maďarsku vliv a prosazovat své vlastní zájmy proti zájmům maďarským. Upozorňuje, že levicová opozice, tedy Orbánovi rivalové, před loňskými parlamentními volbami získala dary v hodnotě milionů dolarů.

Zákon také uvádí, že pokud by politická uskupení závislá na penězích ze zahraničí nastoupila k moci, „poškodilo by to maďarskou suverenitu a představovalo by to nebezpečí pro národní bezpečnost“.

Šéf parlamentního klubu Fideszu Máté Kocsis řekl, že nový zákon překazí jakékoliv volební podvody a stanoví trest až tři roky vězení pro každého, kdo v kampani použije peníze ze zahraničí.

Úkolem nového úřadu bude odhalovat dezinformace šířené ve prospěch cizích států nebo zahraničních organizací a snahy o ovlivňování rozhodování veřejných institucí. Bude odpovědný za rozkrývání a vyšetřování organizací, které dostávají peníze ze zahraničí s cílem ovlivnit volby.

Agentura APA píše, že kritici zákon označují za další opatření Orbánovy vlády s cílem oslabit politické oponenty před volbami do Evropského parlamentu a před komunálními volbami, které se budou konat příští rok. Podle opozice je největším nebezpečím pro suverenitu Maďarska Viktor Orbán.

Své výhrady proti zákonu dala v uplynulých týdnech najevo komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová. Několik lidskoprávních organizací, mezi nimi třeba Amnesty International, ho nazvalo snahou vlády umlčet kritické hlasy.

Orbánova konzervativní a nacionalistická vláda je dlouhodobě ve sporu s Evropskou komisí i řadou členských států Evropské unie kvůli omezování nezávislosti justice, akademických svobod, činnosti nevládních organizací či plurality médií v zemi. Maďarský premiér tvrdí, že se jej opozice snaží odstavit od moci za pomoci peněz ze zahraničí, zejména od amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose.