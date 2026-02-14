Po volbách vymýtíme Bruselem podplacené soudce, novináře i politiky, řekl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a „pseudoobčanské“ nevládní organizace. Jeho strana Fidesz podle průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza a Orbán tak čelí největší výzvě od roku 2010, kdy se stal premiérem. Předsedu Tiszy Pétera Magyara označuje za loutku Bruselu. Ten je podle Orbána skutečným nebezpečím, nikoliv Rusko.
Maďarský premiér Viktor Orbán (14. února 2026)

foto: Reuters

Maďarský premiér Viktor Orbán (22. ledna 2026)
Maďarský premiér Viktor Orbán hovoří se slovenským premiérem Robertem Ficem
Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (11. ledna 2026)
Loňský návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu a jeho vzpoura proti globálnímu byznysu, médiím a liberálům podle Orbána zlepšily šance maďarské vlády, aby zemi zbavila „zahraničních vlivů“ omezujících národní suverenitu, a to i s jejich agenty.

Podle Orbána se to však podařilo jen zpola, protože tomu brání „utlačující mašinérie Bruselu“. „Tvrdě jsme pracovali a děláme pokroky, ale dílo ještě není hotovo. Proto musíme vyhrát dubnové volby, a my je vyhrajeme,“ řekl Orbán v sobotní zprávě o stavu národa.

„Pseudoobčanské organizace, podplacení novináři, soudci, politici, algoritmy, byrokrati, kasírující miliony eur. To dnes v Maďarsku představuje Brusel,“ řekl Orbán. „Po dubnu to vymýtíme,“ dodal podle maďarské státní agentury MTI.

„Musíme si zvyknout na vědomí toho, že ti, kdo milují svobodu, se nemají bát Východu, ale Bruselu,“ citovala agentura AP Orbána. „Strašení Putinem je primitivní a směšné. Brusel je však zřetelnou realitou a zdrojem bezprostředního nebezpečí,“ uvedl. „Je to hořká pravda, a my to nebudeme tolerovat,“ dodal.

Orbán se dlouhodobě staví proti vojenské a finanční pomoci Ukrajině, která se od února 2022 se západní pomocí brání ruské invazi. S Moskvou naopak udržuje dobré vztahy. Loni v prosinci se vyjádřil k začátku této války s tím, že „není jasné, kdo koho napadnul“.

V sobotním projevu maďarský premiér obvinil nadnárodní banky a ropné společnosti z toho, že na válce na Ukrajině vydělávají a že se spolčily s „bruselskou elitou“ a maďarskou opozicí, aby jeho stranu ve volbách porazily. „Potřebují v Maďarsku někoho, kdo nikdy neřekne ‚ne‘ požadavkům Bruselu,“ uvedl.

Evropská komise zablokovala evropské fondy v řádu miliard eur, které mělo Maďarsko z evropského rozpočtu získat, a to kvůli snaze Orbánovy vlády podrobit si instituce včetně justice a také kvůli rozsáhlé korupci bující pod touto vládou. Budapešť navíc odmítá snížit svou závislost na ruském plynu a ropě s tím, že je vnitrozemský stát a nemá tyto suroviny jak nahradit.

Ve svém úsilí o vybudování toho, co nazývá „neliberálním státem“, je Orbán obviňován z umlčování kritických hlasů v justici, akademické obci, médiích a občanské společnosti i z omezování práv menšin.

Opozičního politika Magyara Orbán nařkl, že ho podporují Brusel a globální korporace a že v případě volební výhry začne „okrádat maďarské rodiny“. Magyar naopak tvrdí, že zakročí proti korupci a Orbána a jeho okolí obvinil z obohacování se z veřejných prostředků.

