Milion dolarů v kabele, slovenský hitman. Na Orbána vybublala špína devadesátek

Býval nadějným kulturistou, ale dal se do služeb mafie – přesněji řečeno ruskojazyčné mafie v Budapešti. László Kovács k tomu měl nejlepší předpoklady: sice se narodil na Ukrajině, ale od dětství mluví plynně maďarsky, a tak mohl svému šéfovi sloužit nejen jako hrubá fyzická síla, ale i jako tlumočník.
Budapešťskému podsvětí tehdy vládl Semjon Mogilevič. Legendární Don Semjon, boss všech bossů. Pro kamarády Seva. Židovský kluk z Kyjeva, který první velké peníze vydělal okrádáním sovětských emigrantů do Izraele o šperky a obrazy. Pak kšefty s drogami a zbraněmi, prostituce, výpalné, vraždy na zakázku, až nakonec ovládl dodávky zemního plynu z Turkmenistánu do EU.
Ten smradlavý Maďar žije z mých peněz, tak bude dělat, co mu řeknu. Jinak ho vyj**u, ty pi*o.