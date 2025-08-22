Zuřím jako ty, kamaráde. Vyřiď to i Slovákům, odepsal Trump fixou na Orbánovu stížnost

Maďarský premiér Viktor Orbán žene téma ukrajinských útoků na ropovod Družba nejen do Bruselu, ale ještě výš. V dopise si na ně postěžoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. A zveřejnil i jeho ručně psanou odpověď. Trump na list připsal, že ho situace „velmi štve“. „Řekni to i Slovákům,“ dodal s odkazem na to, že ropa nyní neproudí ani na Slovensko. Sám Trump zatím pravost dopisu nepotvrdil.
Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Slovensko. (28. dubna 2025)

Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Slovensko. (28. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Viktore, to nerad slyším. Velmi mě to šve. Řekni to i Slovensku. Jsi můj velký přítel,“ píše se Trumpovým písmem na listu, který nyní koluje na sociálních sítích. Kopie dopisu v podobě, která se jeho odesílateli vrátila z Bílého domu, se podle maďarských médií poprvé objevila v Orbánově soukromé facebookové skupině „Klub rváčů“.

Na síti X ji sdílel například maďarský europoslanec András László, zvolený za premiérovu stranu Fidesz. Sám Trump zatím na svých sítích o dopise neinformuje. Orbán si v něm prezidentovi USA stěžuje, že kvůli Ukrajině jeho země přišla o dodávky ropy.

Rusko vyslalo na Ukrajinu 55 dronů. Ukrajinci zasáhli ropovod Družba

„Před pěti dny, těsně před historickým setkáním prezidenta Trumpa a Putinem na Aljašce, provedla Ukrajina dronové útoky na ropovod Družba v Rusku. Tento ropovod obsluhuje Maďarsko a Slovensko, dvě země, které nemají jak jinak dovážet ropu,“ napsal mu. „Maďarsko podporuje Ukrajinu, pokud jde o elektřinu a benzín, a ta na oplátku bombarduje ropovod, který nás zásobuje. Velmi nepřátelský krok! Přejeme prezidentu Trumpovi veškerý úspěch v jeho snaze dosáhnout míru!“ dodal Orbán.

Fakt, že za útoky stojí Kyjev, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Drony podle něj udeřily v Brjanské oblasti na západě Ruska a zasáhly přečerpávající stanici Uneča. „K přerušení toku ropy došlo mimo území Slovenské republiky,“ uvedla pak slovenská společnost Transpetrol.

Putin nesmí zvítězit. Republikáni tlačí na Trumpa, aby Rusko potrestal

Maďarsko a Slovensko oznámily, že v důsledku útoku by dodávky ropy mohly být přerušeny nejméně pět dní. Zároveň vyzvaly Evropskou komisi, aby jim bezpečnost energetických dodávek garantovala.

„V našem sousedství zuří válka, a pokud si někdo myslel, že se odehrává daleko od nás, nedávný ruský raketový útok na Mukačevo ho možná přivedl k rozumu. Tato válka představuje přímé a neustálé nebezpečí pro Maďarsko a maďarský lid – jak v Zakarpatí, tak v Maďarsku. Pouze mír,“ napsal také Orbán dle portálu Magyar Nemzet ve zmíněné skupině na Facebooku a dodal, že: „Ukrajinci vyhazují do vzduchu ropovod Družba. Udělali to samé i s Nord Streamem. Pravda vyšla najevo.“

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na maďarské stížnosti reagoval s tím, že „je to Rusko, ne Ukrajina, kdo tuto válku začal a odmítá ji ukončit“. „Maďarsko už léta poslouchá, že je Moskva nespolehlivý partner. A přesto Maďarsko se všemožně snaží zachovat svou závislost na Rusku. I poté, co začala válka v plném rozsahu. Můžete teď své stížnosti – a hrozby – poslat svým přátelům v Moskvě,“ dodal.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

