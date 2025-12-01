Jediným řešením je, aby se Ukrajina opět stala nárazníkovým státem, říká Orbán

„Jediným možným trvalým řešením je, aby poválečné uspořádání vycházelo ze základního principu, že Ukrajina se opět stane nárazníkovým státem, jakým kdysi byla. Rusko si ponechá území, které bude vyjednáno na mezinárodní mírové konferenci, a vše západně od této linie – až po východní hranici NATO – bude tvořit území ukrajinského státu, který by opět existoval jako nárazníková země,“ říká Orbán k možnosti, že mírový plán pro Ukrajinu povede spíš k pauze než k řešení konfliktu.
V rozhovoru pro Welt am Sonntag popisuje průběh rozšiřování Severoatlantické aliance na východ, v důsledku čehož se z Ukrajiny stalo ono „nárazníkové pásmo“. „To zaručovalo vojenskou bezpečnost Evropy a vojenskou rovnováhu, která byla základem míru,“ míní.
„Dnes se Rusko a NATO navzájem obviňují z toho, že tuto strukturu zničily. Rusové tvrdí, že my, Západ, jsme Ukrajinu vyzbrojili, de facto ji integrovali do struktur NATO a máme v úmyslu ji učinit i de iure členem NATO. To podle nich narušilo rovnováhu sil. Západní pozice je naopak taková, že Rusko nepřijalo rovnováhu, která vznikla po rozšíření NATO, chce obsadit Ukrajinu a odstranit její status nárazníkové zóny – a odtud podniknout další kroky k přípravě útoku na území NATO,“ uvádí také.
Rusko se podle Orbána v budoucnu dohodne s Aliancí na velikosti a vybavení ukrajinské armády a „obě strany poskytnou záruky, že nikdo nepodřídí tento nárazníkový stát své vlastní autoritě“. „To je vyjednatelné. Mezinárodní právo zná nástroje, pomocí kterých lze takový systém záruk vytvořit,“ dodává. A na dotaz, jak by Evropa měla reagovat na územní ústupky a omezenou suverenitu Ukrajiny, pak maďarský premiér apeluje, že je „čas opustit iluze a podívat se realitě do očí“.
„Trpká realita je popsána v americkém 28bodovém mírovém plánu. Zde jsou jeho nejdůležitější body: Za prvé: Čas hraje do karet Rusku, nikoliv Ukrajině – to znamená, že čím déle se mír odkládá, tím více lidí a území Ukrajina ztratí. Tomu by se dalo zabránit pouze vysláním pozemních sil NATO na frontu, což by přímo vedlo k další velké evropské válce. Za druhé: Rusko se podle amerických pokynů znovu integruje do světové ekonomiky: sankce budou postupně zrušeny, zmrazené aktiva se použijí k vytvoření americko-ruských investičních fondů a obchodní vztahy budou obnoveny. Za třetí: pohádka o tom, že Evropané financují válku penězi z Ruska, je u konce,“ popisuje.
Státy Evropské unie musí podle Orbána „občanům přiznat, že každé euro, které jsme dosud utratili – a každé euro, které v budoucnu utratíme na podporu Ukrajiny – bude zcela, ze sta procent, zaplaceno lidmi v Evropě“.
Ze všech těchto bodů tak prý vyplývá, že v krátkodobém horizontu musí začít evropsko-ruské jednání na vysoké úrovni. „Ve střednědobém horizontu musí být ruské zdroje znovu integrovány do evropské ekonomiky. V dlouhodobém horizontu musí být posíleny vojenské kapacity Evropy tak, aby se Evropa mohla v konvenční válce bránit proti jakémukoliv protivníkovi. Aby zbrojení zůstalo v rozumných mezích, musíme navíc uzavřít s Rusy dohodu o kontrole zbrojení,“ podotýká.
Na dotaz o rostoucím antisemitismu ve světě pak říká, že židovské komunity v Evropě jsou podle něj na pokraji kolapsu. Až na Maďarsko, kde mohou žít svobodně. „Vím, že je to u vás tabu, ale musím to říct: migrace s sebou přináší silný antisemitismus. Dodám, že s sebou přináší také homofobii a podřízenost žen,“ kritizuje.
„Pravdou je, že židovské rodiny opouštějí západní Evropu ve velkém počtu a nepřetržitě. Zákony demokracie jsou neúprosné: kde je většina, tam je moc. A většina je tam, kde jsou hlasy. Přijímání a integrace migrantů má zřejmé politické důsledky. My však do země nepouštíme žádné migranty. Proto nám Brusel ukládá pokutu ve výši jednoho milionu eur denně. I když je to bolestivé, je to stále lepší, než aby se Maďarsko stalo zemí přistěhovalců. Maďarská verze sloganu ‚Zvládneme to‘ zní: ‚Nenechte je vstoupit,‘“ líčí Orbán.