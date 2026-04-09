Orbán musí vyhrát, pomáhá nám, říkají Maďaři žijící v rumunském Sedmihradsku

Autor:
  13:41
Terésia Hadháziová z rumunského města Odorheiu Secuiesc, kde většinu obyvatel tvoří etničtí Maďaři, chce, aby její hlas ve volbách pomohl národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi k další výhře. Především starší obyvatelé Sedmihradska, regionu dříve patřícího Uhrám, podporují jeho vládní Fidesz.
Žena s maďarskými kořeny odevzdává svůj hlas v maďarských parlamentních volbách ve volební místnosti v rumunském městě Odorheiu Secuiesc. Podpora premiéra Viktora Orbána zůstává mezi maďarskou etnickou menšinou v sousedním Rumunsku vysoká. (28. března 2026) | foto: Profimedia.cz

„Chceme, aby Viktor Orbán zůstal, protože on je přesně takovým člověkem, jakého potřebujeme. Musí vést Maďarsko a musí vést i nás,“ řekla tato jednasedmdesátiletá žena. „Záleží na tom náš osud,“ podotkla, když ve městě ležícím v Sedmihradsku ještě před hlavním volebním dnem odevzdala svůj hlas.

Orbán, který v Maďarsku vládne od roku 2010, ale kterému nyní průzkumy věští ztrátu moci, se již dlouho snaží získat hlasy Maďarů za hranicemi. Kromě investic do škol, kostelů a fotbalových stadionů v Sedmihradsku také zjednodušil postup pro získání maďarského občanství. Mnoho lidí v Odorheiu Secuiesc tak má dvojí občanství.

Předvolební průzkum ze začátku dubna v Maďarsku

Letos v únoru v dopise zaslaném maďarské diaspoře Orbán, jehož fotografie byla v psaní otištěná, naléhal na účast ve volbách. Připomínal „spojenectví“, které Maďarům žijícím v Rumunsku přineslo opravené školy a kostely.

„Dostáváme pomoc“ z Maďarska, a tak je důležité volit, myslí si sedmdesátiletá letá Erzsébet Simóová. Dodává, že fandí Orbánovu Fideszu.

Volby v Maďarsku 2026: průzkumy, kandidáti a kdy budou výsledky

Další stoupenci Orbánovy strany v Rumunsku vyzdvihují její „vlastenectví“, daňové výjimky pro matky a její tvrdý postoj vůči Ukrajině. Orbánova vláda odmítá poskytovat Ruskem napadené zemi vojenskou pomoc a staví se proti tomu, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie.

Kritika kvůli způsobu odevzdávání hlasu

Většina z asi milionu etnických Maďarů v Rumunsku žije v Sedmihradsku, které se součástí Rumunska stalo po rozpadu Rakouska-Uherska. Ve městě Odorheiu Secuiesc, v maďarštině Székelyudvarhely, se k maďarské menšině hlásí 90 procent ze 30 tisíc obyvatel. Maďarština je jazyk, který zní na ulicích a v obchodech v tomto městě, které se pyšní dobře udržovanými historickými budovami, nejčastěji.

V Rumunsku je k maďarským parlamentním volbám zaregistrovaných asi 300 tisíc lidí. Stejně jako v Srbsku, na Slovensku a Ukrajině dostali obálky s hlasovacími lístky (Slovensko ale dvojí občanství neumožňuje). V Rumunsku je mohou do 12. dubna odevzdat v kancelářích Demokratického svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR) nebo u některé z organizací napojených na tuto stranu. Rumunská nevládní organizace Declic tento postup kritizovala, protože je podle ní „náchylný vůči podvodům a zásahům zvnějšku“.

Průzkum věští maďarské opozici ústavní většinu. Bude to těsné, burcuje Magyar

Několik lídrů UDMR v uplynulých týdnech podpořilo Fidesz. Předseda strany Hunor Kelemen chválil Orbánovu odpovědnou politiku týkající se Maďarů žijících v zahraničí. Řekl, že podle průzkumů 90 procent voličů v Rumunsku svůj hlas odevzdá Fideszu.

Orbán jim dal pocit spojení s vlastí

I když jde jen o jedno nebo dvě křesla ve 199členném maďarském parlamentu, jde pro ty, kdo se necítí být v Rumunsku plně respektováni, o „emocionální hlasování“, řekl Botond Farcádi, šéfredaktor deníku Háromszék, který se zaměřuje na maďarskou komunitu.

Díky zjednodušenému postupu pro získání maďarského občanství jim Orbán dal „pocit morálního zadostiučinění“ a „podařilo se mu je znovu spojit s vlastí“, dodal Farcádi.

Nicméně loni Orbán mnoho příslušníků maďarské menšiny v Rumunsku rozhněval, protože v rumunských prezidentských volbách podpořil krajně pravicového, euroskeptického kandidáta George Simiona. Političtí a náboženští lídři maďarské menšiny tohoto politika, který nakonec prohrál s centristickým kandidátem, považovali za hrozbu pro práva své komunity.

Volby v Maďarsku

Někteří lidé agentuře AFP řekli, že pro Fidesz hlasovat nebudou. „Volil jsem tak, abych pomohl opozici v Maďarsku převzít moc a provést v zemi změny,“ řekl 39letý Sándor Kolumbán, kterému patří v Odorheiu Secuiesc IT firma.

V minulosti volil Fidesz, ale vadí mu politická korupce a opatření, která tato strana v uplynulých letech podnikla ve školství. Mnoho členů menšiny se podle něho kouká jen na maďarské televizní kanály a nesledují nezávislá média, která „přinášejí zprávy nepohodlné pro Fidesz“.

Pětadvacetiletý novinář Hunor Tóth také kritizuje Orbánovu vládu a říká, že je „důležité, aby nastaly skutečné změny, změny v nefunkčním vedení“.

Odorheiu Secuiesc leží na východě Sedmihradska.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Do Česka přiletěl italský prezident Mattarella, na letišti ho vítal Macinka

Italský prezident Sergio Mattarella (30. prosince 2021)

Na oficiální návštěvu Česka přiletěl o Prahy italský prezident Sergio Mattarella. Na letišti ho přivítal ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka. Mattarella bude jednat s českým prezidentem...

9. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  14:14

Velikonoční prázdniny 2027

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

9. dubna 2026  14:12

Online reklama v Česku dál sílí, loni investice přesáhly rekordních 70 miliard

ilustrační snímek

Zadavatelé v roce 2025 investovali do internetové reklamy rekordních 70,7 miliardy korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená meziroční nárůst o 10,6...

9. dubna 2026  14:10

Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely

Britské komando spolupracuje s německou ponorkovou službou během cvičení Cold...

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to ve čtvrtek britský ministr...

9. dubna 2026  14:02

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

60 % Premium
Z filmu Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

9. dubna 2026

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace MOL, Orlen a Shell

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

9. dubna 2026  9:22,  aktualizováno 

Pavel vyrazí na diplomatickou cestu. S manželkou navštíví Jižní Ameriku

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal končícího polského prezidenta...

Prezident Petr Pavel navštíví příští týden spolu s manželkou Evou Argentinu a Chile. V obou zemích se sejde se svými protějšky. Na webu to ve čtvrtek uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře....

9. dubna 2026  13:52

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Orbán musí vyhrát, pomáhá nám, říkají Maďaři žijící v rumunském Sedmihradsku

Žena s maďarskými kořeny odevzdává svůj hlas v maďarských parlamentních volbách...

Terésia Hadháziová z rumunského města Odorheiu Secuiesc, kde většinu obyvatel tvoří etničtí Maďaři, chce, aby její hlas ve volbách pomohl národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi k další...

9. dubna 2026  13:41

Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

Expolicista Michal Ratajský u soudu v kauze Vork týkající se úniku informací z...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných a mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na...

9. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  13:31

Rusko poslalo k tankerům v průlivu La Manche fregatu, chce se bránit „pirátství“

Pohled na ruskou fregatu Admirál Grigorovič při oslavách Dne ruského...

Rusko má právo se bránit před pirátstvím, prohlásil mluvčí Kremlu poté, co fregata ruského vojenského námořnictva provázela podle britského tisku dva tankery, na které Londýn uvalil sankce, při...

9. dubna 2026  13:27

NATO není soudce. O účasti na summitu si musí rozhodnout Česko, říká Landovský

Premium
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO.

O tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře, si musí rozhodnout sama Česká republika, řekl pro iDNES.cz bývalý velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský. Aliance se podle něj nebude vměšovat...

9. dubna 2026  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.