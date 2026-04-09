„Chceme, aby Viktor Orbán zůstal, protože on je přesně takovým člověkem, jakého potřebujeme. Musí vést Maďarsko a musí vést i nás,“ řekla tato jednasedmdesátiletá žena. „Záleží na tom náš osud,“ podotkla, když ve městě ležícím v Sedmihradsku ještě před hlavním volebním dnem odevzdala svůj hlas.
Orbán, který v Maďarsku vládne od roku 2010, ale kterému nyní průzkumy věští ztrátu moci, se již dlouho snaží získat hlasy Maďarů za hranicemi. Kromě investic do škol, kostelů a fotbalových stadionů v Sedmihradsku také zjednodušil postup pro získání maďarského občanství. Mnoho lidí v Odorheiu Secuiesc tak má dvojí občanství.
Letos v únoru v dopise zaslaném maďarské diaspoře Orbán, jehož fotografie byla v psaní otištěná, naléhal na účast ve volbách. Připomínal „spojenectví“, které Maďarům žijícím v Rumunsku přineslo opravené školy a kostely.
„Dostáváme pomoc“ z Maďarska, a tak je důležité volit, myslí si sedmdesátiletá letá Erzsébet Simóová. Dodává, že fandí Orbánovu Fideszu.
|
Další stoupenci Orbánovy strany v Rumunsku vyzdvihují její „vlastenectví“, daňové výjimky pro matky a její tvrdý postoj vůči Ukrajině. Orbánova vláda odmítá poskytovat Ruskem napadené zemi vojenskou pomoc a staví se proti tomu, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie.
Kritika kvůli způsobu odevzdávání hlasu
Většina z asi milionu etnických Maďarů v Rumunsku žije v Sedmihradsku, které se součástí Rumunska stalo po rozpadu Rakouska-Uherska. Ve městě Odorheiu Secuiesc, v maďarštině Székelyudvarhely, se k maďarské menšině hlásí 90 procent ze 30 tisíc obyvatel. Maďarština je jazyk, který zní na ulicích a v obchodech v tomto městě, které se pyšní dobře udržovanými historickými budovami, nejčastěji.
V Rumunsku je k maďarským parlamentním volbám zaregistrovaných asi 300 tisíc lidí. Stejně jako v Srbsku, na Slovensku a Ukrajině dostali obálky s hlasovacími lístky (Slovensko ale dvojí občanství neumožňuje). V Rumunsku je mohou do 12. dubna odevzdat v kancelářích Demokratického svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR) nebo u některé z organizací napojených na tuto stranu. Rumunská nevládní organizace Declic tento postup kritizovala, protože je podle ní „náchylný vůči podvodům a zásahům zvnějšku“.
|
Několik lídrů UDMR v uplynulých týdnech podpořilo Fidesz. Předseda strany Hunor Kelemen chválil Orbánovu odpovědnou politiku týkající se Maďarů žijících v zahraničí. Řekl, že podle průzkumů 90 procent voličů v Rumunsku svůj hlas odevzdá Fideszu.
Orbán jim dal pocit spojení s vlastí
I když jde jen o jedno nebo dvě křesla ve 199členném maďarském parlamentu, jde pro ty, kdo se necítí být v Rumunsku plně respektováni, o „emocionální hlasování“, řekl Botond Farcádi, šéfredaktor deníku Háromszék, který se zaměřuje na maďarskou komunitu.
Díky zjednodušenému postupu pro získání maďarského občanství jim Orbán dal „pocit morálního zadostiučinění“ a „podařilo se mu je znovu spojit s vlastí“, dodal Farcádi.
Nicméně loni Orbán mnoho příslušníků maďarské menšiny v Rumunsku rozhněval, protože v rumunských prezidentských volbách podpořil krajně pravicového, euroskeptického kandidáta George Simiona. Političtí a náboženští lídři maďarské menšiny tohoto politika, který nakonec prohrál s centristickým kandidátem, považovali za hrozbu pro práva své komunity.
Volby v Maďarsku
Někteří lidé agentuře AFP řekli, že pro Fidesz hlasovat nebudou. „Volil jsem tak, abych pomohl opozici v Maďarsku převzít moc a provést v zemi změny,“ řekl 39letý Sándor Kolumbán, kterému patří v Odorheiu Secuiesc IT firma.
V minulosti volil Fidesz, ale vadí mu politická korupce a opatření, která tato strana v uplynulých letech podnikla ve školství. Mnoho členů menšiny se podle něho kouká jen na maďarské televizní kanály a nesledují nezávislá média, která „přinášejí zprávy nepohodlné pro Fidesz“.
Pětadvacetiletý novinář Hunor Tóth také kritizuje Orbánovu vládu a říká, že je „důležité, aby nastaly skutečné změny, změny v nefunkčním vedení“.
Odorheiu Secuiesc leží na východě Sedmihradska.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License