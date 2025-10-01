Na Rusku budeme závislí, říká Orbán přes tlak Trumpa. Ukrajincům přiznal hrdinství

  15:59
Podle maďarského premiéra Viktora Orbána bude jeho země i nadále závislá na ruské energii, navzdory požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby všechny země EU a NATO přestaly nakupovat ruskou ropu a plyn. Orbán prohlásil, že EU by měla mít s Ukrajinou uzavřenou pouze strategickou dohodu. Členství je příliš, řekl.
Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na jednání evropských lídrů v Kodani....

Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na jednání evropských lídrů v Kodani. (1. října 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová vítá maďarského premiéra Viktora Orbána v...
Maďarský premiér Viktor Orbán a chorvatský premiér Andrej Plenkovič se účastní...
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
„Maďarsko je suverénní země. O našem energetickém mixu rozhodujeme my. Zadruhé nemáme žádnou jinou možnost. Máme možnost odebírat něco přes Chorvatsko, ale to není dostatečné. Potřebujeme hlavní plynovod a tím je ten ruský,“ prohlásil Orbán při příjezdu na neformální summit do Kodaně.

K ukončení odběru ruských energií Slovensko a Maďarsko opakovaně vyzývají zástupci EU, její členové i další státníci. Ve svém nedávném projevu v OSN podobný krok požadoval i americký prezident Donald Trump, který si následně o ruské energii telefonoval přímo s Orbánem.

Ruské dodávky jsou bezpečné, nechci se zalíbit, reaguje Fico na Trumpův tlak

Slovensko a Maďarsko mají dlouhodobě námitky proti postupu EU ohledně ukončení dovozu energií z Ruska. Evropská komise navrhla přestat dovážet veškeré energie z Ruska do roku 2027.

„Maďarsko je vnitrozemský stát. Je to jiná situace, nemohu změnit geografii,“ řekl maďarský premiér. Trump podle něj „respektuje suverenitu jiných zemí“.

Jedním z témat, pro které bude předseda unijních summitů António Costa hledat ve středu podporu, je i prolomení současné patové situace okolo potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

Fico kvůli zdravotním potížím náhle zrušil cestu na summit. Novináři už byli v letadle

Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa se ale snaží prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra.

„Nepřipadá v úvahu,“ reagoval na tento plán Orbán při svém příchodu na jednání. O tom, že Ukrajinu nechtějí v EU, rozhodli podle maďarského premiéra přímo obyvatelé jeho země v referendu.

Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán

„V Maďarsku jsme o tom měli referendum a lidé hlasovali proti. Takže není to má politická pozice, že nepodporujeme členství Ukrajiny v EU. Je to rozhodnutí maďarského lidu, jsme demokratická země,“ hájil se.

„Ukrajina je hrdinský národ, musíme je podporovat, o tom není pochyb, otázkou je ale, jakou formou to uděláme. Členství v EU je příliš, stačí strategická dohoda,“ dodal. V pondělí řekl, že Ukrajina není suverénní země a v chodu ji udržuje Západ.

1. října 2025

