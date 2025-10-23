Mír lze uzavřít jen u nás, řekl Orbán na výročí povstání. Budapeští prošly davy

  16:10
Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl ve středu maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Ulicemi metropole předtím prošel průvod tisíců jeho stoupenců, kteří tak chtěli ukázat sílu tohoto politika, jehož příští rok na jaře čekají parlamentní volby.
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti pronáší projev u příležitosti 69....

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti pronáší projev u příležitosti 69. výročí maďarského povstání z roku 1956. (23. října 2025) | foto: Bernadett SzaboReuters

Budapeští prošly davy stoupenců Viktora Orbána. (23. října 2025)
Muž v tričku s vyobrazením maďarského premiéra Viktora Orbána se v Budapešti...
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti pronáší projev u příležitosti 69....
Lidé se v Budapešti účastní provládní demonstrace v rámci akcí k 69. výročí...
Americký prezident Donald Trump tento týden oznámil, že plán sejít se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti odkládá.

Orbán v projevu mluvil také o Ukrajině, o níž znovu řekl, že „už není suverénní zemí“, a opět dal najevo, že nechce, aby se stala členem Evropské unie. Navrhuje pro ni strategické partnerství.

Kreml panikaří, Maďaři ostrouhali. Proč Trump opět ztratil trpělivost s Putinem

Pořadatelé středeční provládní manifestaci v Budapešti nazvali Pochod míru. Během připomínky protisovětského povstání z roku 1956, které rozdrtila sovětská armáda, účastníci akce volali hesla na podporu Orbána, jenž opakuje, že Maďarsku hrozí přímé zapojení do války na Ukrajině.

Tu Rusko vede od února 2022 a maďarská vláda jako jedna z mála v Evropě udržuje s Moskvou dobré vztahy navzdory její agresi vůči sousední zemi.

Účastníky sváželi i ze zahraničí

„Nechceme umírat za Ukrajinu,“ stálo na jednom z transparentů, který nesli lidé v čele pochodu. Babett Lugosiová, jedna z účastnic, řekla, že v Maďarsku je v ohrožení národní vědomí a křesťanství a že Orbán je jediným politikem, který je schopný zájmy země bránit před ohrožením zvenčí.

Orbán odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje sankce, jež Evropská unie proti Rusku kvůli jeho invazi do sousední země zavádí.

Účastníky, kteří dorazili z celého Maďarska i ze zahraničí, podle médií svážely do metropole autobusy a vypraven pro ně byl i mimořádný vlak.

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Na středu naplánovali v Budapešti vlastní shromáždění také stoupenci hlavního představitele opozice Pétera Magyara, na kterém chtějí dát najevo odpor vůči Orbánovi i podporu Magyarovi a jeho straně Tisza. Ta šest měsíců před volbami v průzkumech vede před Orbánovým uskupením Fidesz, které je v zemi u moci od roku 2010.

V neprospěch Fideszu hraje to, že se Maďarsko dlouhodobě potýká s vysokou inflací, jeho ekonomika stagnuje a na adresu vlády stále častěji zaznívají obvinění z korupce.

