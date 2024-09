Maďarsko se vždy brání, odmítl Orbán poradcova slova k možné ruské invazi

„Maďarsko se vždy brání. Jak se bránilo v minulosti, tak by tak učinilo i dnes a bude tak činit i v budoucnu, všemi možnými prostředky, přesně tak, jak to všem Maďarům nařizuje ústava,“ řekl Orbán veřejnoprávní stanici Kossuth Radio v odpovědi na otázku, zda výroky Balázse Orbána naznačovaly, že Maďarsko se bránit nebude.

„Tentokrát můj politický ředitel mluvil nejednoznačně, což v daném kontextu byla chyba, protože naše společnost je založena na revoluci z roku 1956. Z té vyrostla a kdyby nebylo hrdinů roku 1956, nebyla by ani naše politická komunita,“ řekl premiér. Zdůraznil, že nepochybuje o politických názorech žádného vysoce postaveného politika vládní strany a je si jistý, že Balázs Orbán by za svou vlast bojoval, kdyby dějiny vzaly takový obrat, že by to bylo třeba.

Současně prohlásil, že „posvátné události a hrdinové roku 1956“ by měly zůstat mimo nynější debatu mezi stoupenci a odpůrci války.

„Nechci, aby válka mezi Ukrajinou a Ruskem vrhala stín na vzpomínky na bojovníky za svobodu z roku 1956, kterým patří naše vděčnost, jeho čest bychom měli udržovat při životě,“ řekl premiér.

Balázs Orbán z vládnoucí strany Fidesz, který není s premiérem příbuzný, ve středu uvedl, že kdyby se Maďarsku stalo totéž co Ukrajině, přepadené v únoru 2022 Ruskem, nepustilo by se do boje proti agresorovi. Podle Balázse Orbána to souvisí s lekcí z roku 1956, kdy tehdejší sovětská armáda v Maďarsku krvavě potlačila povstání proti sovětské diktatuře a okupaci. Podle oficiálních statistik přišlo o život asi 2700 lidí, skoro 20 000 dalších utrpělo zranění. Na 176 000 lidí z Maďarska emigrovalo. Imre Nagy, jeden z nejvýraznějších symbolů revoluce, skončil na popravišti.

Podle Orbánova poradce se maďarské vedení poučilo, že s „cennými životy Maďarů je třeba zacházet velmi opatrně“, napsala agentura APA. „Pravděpodobně bychom neudělali to, co před dvěma a půl lety udělal (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj, protože je to neodpovědné,“ citoval Balázse Orbána server Politico. „Samozřejmě přivedl svoji zemi do obranné války, všichni tito lidé zemřeli, všechno toto území bylo ztraceno – je to jejich právo, je to jejich suverénní rozhodnutí... Ale pokud by se zeptali (Ukrajinci) nás, nedoporučovali bychom to,“ řekl také poradce maďarského premiéra.

Podle nejvýraznější postavy maďarské opozice Pétera Magyara svými výroky Balázs Orbán urazil tisíce bojovníků za svobodu, kteří na rozdíl od něho byli připraveni položit život za svobodu a nezávislost své vlasti. Magyar vyzval premiérova poradce, aby ještě před 23. říjnem, kdy si Maďarsko připomíná výročí začátku povstání z roku 1956, rezignoval na veřejné funkce.

Politolog Gábor Török ve svém příspěvku na facebooku hovořil o „největší politické chybě roku“. Podle APA připomněl, že výroky premiérova spolupracovníka jsou v rozporu s oficiální „bojovnou rétorikou“ vlády, která často mluví o „ovládnutí Bruselu“ nebo „boji za naši suverenitu“.