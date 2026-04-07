Vance přiletěl do Budapešti ve snaze zvrátit průběh volební kampaně, v níž dlouholetý maďarský premiér Orbán, blízký spojenec republikánského prezidenta Donalda Trumpa, v průzkumech po 16 letech u moci ztrácí.
Vance v úterý v maďarské metropoli prohlásil, že „bruselští byrokraté“ EU se v opozici vůči Orbánovi pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost. Po boku maďarského premiéra to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb.
„Byrokraté v Bruselu se pokusili zničit maďarskou ekonomiku. Snažili se učinit Maďarsko méně energeticky nezávislým. Snažili se zvýšit náklady pro maďarské spotřebitele. A udělali to všechno proto, že tohohle chlápka nenávidí,“ tvrdil Vance.
Orbán řekl, že po zvolení Trumpa nastal zlatý věk ve vzájemných vztazích. Potvrdil, že v Vancem hovořil také o válce na Ukrajině. Už tak napjaté vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou, která se už přes čtyři roky brání ruské agresi, se v poslední době ještě vyhrotily.
Budapešť blokuje unijní půjčku Ukrajině i další balík sankcí proti Rusku s požadavkem, aby Ukrajina nejdříve obnovila dovoz ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruskými útoky, podle Budapešti ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů.
Podle Orbána je pro Maďarsko velmi cenný americký postoj údajně podporující mír na Ukrajině. Dodal, že Maďarsko je stále připraveno hostit mírový summit, pokud USA a Rusko usoudí, že je to potřeba.
Vanceova dvoudenní cesta je podle agentury AP dosud nejjasnějším znamením, že Trumpova administrativa sází na Orbánovo vítězství. V plánu má americký viceprezident, který EU kritizoval za údajné vměšování do maďarských voleb, také účast na jednom z Orbánových předvolebních shromáždění.
„Přátelství mezi Maďarskem a Spojenými státy je pro nás velmi důležité,“ řekl Vance Orbánovi. „Částečně proto, že milujeme maďarský lid a tento úžasný národ a kulturu, ale částečně proto, že vás miluje prezident, a já také, protože jste tak důležitou součástí toho, co učinilo Evropu silnou a prosperující,“ dodal Vance.
Maďaři půjdou k volbám v neděli a Orbánova strana v nezávislých průzkumech zaostává za proevropským opozičním uskupením Tisza Pétera Magyara. Ten v úterý návštěvu ostře kritizoval. „Žádná cizí země nesmí zasahovat do maďarských voleb. Toto je naše země,“ vzkázal.
Szijjártó v rozhovoru s veřejnoprávní zpravodajskou stanicí M1 po příjezdu viceprezidenta do Budapešti poznamenal, že Vanceova návštěva je první návštěvou amerického viceprezidenta v Maďarsku od roku 1991. Zároveň jde o návštěvu amerického lídra na nejvyšší úrovni od roku 2006.
„Vztahy a spolupráce mezi oběma zeměmi dosáhly od návratu Donalda Trumpa do úřadu zcela jiné kvality,“ řekl Szijjártó.
Jednačtyřicetiletý Vance je v administrativě republikánského prezidenta jedním z nejostřejších kritiků Evropské unie i centristických či levicových evropských vlád a je také jedním z nejhorlivějších zastánců radikálně pravicových stran v Evropě.
Politický poradce maďarského premiéra Balázs Orbán podle MTI na facebooku uvedl, že Vance navštěvuje Maďarsko „v době, kdy probíhá debata o budoucnosti, bezpečnosti a identitě Evropy“, přičemž Vanceův postoj „se v několika bodech shoduje s principy, které Maďarsko v této debatě důsledně zastává“.
Balázs Orbán poukázal mimo jiné na to, že Vance dříve řekl, že Evropu neohrožují Rusko nebo Čína, ale že se obává „hrozby zevnitř“, „civilizační sebevraždy“ a „utlačující moci“ Bruselu.