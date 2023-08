USA trestají Maďary za ledabylé rozdávání pasů. Omezily jim bezvízový program

Budapešť se nezabývala bezpečnostními slabinami, na které Washington opakovaně upozorňoval. Vztahy mezi vládami obou zemí v poslední době zatížilo odkládané hlasování maďarského parlamentu o přijetí Švédska do Severoatlantické aliance či omezování práv komunity LGBTQ vládou premiéra Viktora Orbána.

Omezení se vztahují na americký bezvízový program, který držitelům pasů ze 40 zemí, včetně Česka či Slovenska, umožňuje vstoupit bez víz do Spojených států až na 90 dnů za účelem podnikání či kvůli turistice.

Pro držitele maďarských pasů se doba platnosti povolení v rámci elektronického systému okamžitě zkracuje ze dvou let na jeden rok a každý cestující bude omezen na jediný vstup do USA. Ze 40 zemi účastnících se bezvízového programu se tato omezení týkají jedině Maďarska, upozornil podle agentur nejmenovaný americký představitel.

Vysoký představitel americké vlády agentuře AP vysvětlil, že tato změna následovala po letech marných snah Američanů spolupracovat s maďarskou vládou na vyřešení problému, budícího bezpečnostní obavy. Představitel se vyjadřoval za podmínky, že nebude jmenován, aby mohl otevřeně hovořit o citlivých záležitostech.

Uvedl, že statisíce maďarských pasů byly vydány bez přísného ověřování totožnosti držitele a některé pasy se dostaly do rukou zločinců, kteří představují bezpečnostní hrozbu a nemají žádné sepětí s Maďarskem.

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána v roce 2011 nabídla usnadněné získání maďarského občanství osobám hlásícím se k maďarskému původu, přestože nežili a neměli v úmyslu žít v Maďarsku.

Statisíce ze dvou milionů etnických Maďarů žijících v sousedních zemích, hlavně v Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině, získaly maďarské občanství ve zjednodušené proceduře.

Kritici tvrdí, že tento program umožnil Maďarům žijícím v jiných zemí hlasovat v maďarských volbách, čímž Orbánova strana Fidesz získala ve volbách výhodu.

Spojené státy kvůli obavám již dříve přeřadily Maďarsko v bezvízovém programu do kategorie prozatímního člena, dodala AP.

Reuters připomněl, že USA v roce 2014 zakázaly šesti Maďarům vstup do USA jako varování předchozí Orbánově vládě, aby zvrátily politiku hrozící rozvrácením demokratických hodnot. Nynější omezení následovala den poté, co Orbánova vládnoucí strana Fidesz bojkotovala mimořádnou schůzi parlamentu, svolanou menšinovou opozicí kvůli přijetí Švédska do NATO. Hlasování se nakonec nekonalo.

Na dotaz, zda omezení souvisejí s jinými otázkami způsobujícími třenice mezi oběma vládami, americký představitel podle Reuters odpověděl, že tento krok by neměl být chápán jako vzkaz v jiných otázkách, bezpečnostní slabiny byly rozpoznány dlouho před ruským vpádem na Ukrajinu. Nicméně dodal, že USA věnují velkou pozornost tomu, jaká rozhodnutí dělá maďarská vláda.