Až válka skončí, Rusko se vrátí do našeho systému, těší se Orbán

„Když přijde americký prezident a udělá mír, ... myslím si, že se Rusko reintegruje do světové ekonomiky, ... evropského bezpečnostního systému a dokonce i do evropského ekonomického a energetického systému,“ řekl Orbán. „Bude to obrovský impuls pro maďarské hospodářství,“ dodal maďarský premiér, který je velkým příznivcem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Naši strategii jsme založili na tom, že válka by se neměla protahovat a že přijde nový americký prezident a v situaci, kdy se Evropané ukazují být ochromení, dokáže rozetnout gordický uzel ... a nastolit mír,“ citovala maďarského premiéra agentura MTI. „Díky dohodě o míru hodně získáme,“ řekl také Orbán.

Tento politik, který je u moci v Maďarsku skoro 15 let, navzdory téměř tři roky trvající ruské invazi na Ukrajině udržuje dobré vztahy s Moskvou a kritizuje sankce, jež Evropská unie na Rusko kvůli agresi vůči sousední zemi uvalila.

Agentura Reuters podotýká, že zatímco velká část zemí EU od začátku ruské invaze na Ukrajinu podnikla velké kroky k ukončení závislosti na ruských energetických surovinách, Maďarsko od Ruska odebírá 80 až 85 procent plynu pro svoji spotřebu a v této zemi také nakupuje většinu ropy.

Trump ve středu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem telefonicky hovořil o zahájení jednání a ukončení války na Ukrajině. Následně Trump mluvil také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.