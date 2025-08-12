Rusko vyhrálo válku a zbývá otázka, kdy to Západ uzná, prohlásil Orbán

Autor: ,
  20:01aktualizováno  20:04
Rusko vyhrálo válku na Ukrajině a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. V úterý to řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko se v pondělí odmítlo připojit k prohlášení představitelů 26 evropských zemí o tom, že Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout se o své budoucnosti.
Viktor Orbán (21. prosince 2024)

Viktor Orbán (21. prosince 2024) | foto: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podává ruku s maďarským premiérem...
Maďarský premiér Viktor Orbán se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Viktor Orbán (3. února 2025)
Slovenský premiér Robert Fico hovoří s maďarským premiérem Viktorem Orbánem...
15 fotografií

„Teď o tom mluvíme, jako by šlo o otevřenou válečnou situaci, ale není tomu tak. Ukrajinci válku prohráli. Rusko tuto válku vyhrálo. Jedinou otázkou je, kdy a za jakých okolností Západ stojící za Ukrajinci přizná, že se tak stalo a co z toho všeho vyplyne,“ řekl Orbán v rozhovoru pro youtubový kanál Patriot.

Evropa podle maďarského premiéra, který čelí kritice za svůj příklon k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi navzdory tři a půl roku trvající ruské invazi na Ukrajinu, propásla příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden. A nyní jí hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.

Maďarsko opět proti zbytku EU. Nepřipojilo se k prohlášení o Ukrajině

V pátek se v aljašském městě Anchorage setká Bidenův nástupce Donald Trump s Putinem, kteří budou jednat o situaci a válce na Ukrajině. V některých evropských zemích panují obavy, aby se obě hlavy státu spolu nedohodly a pak nepostavily Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.

Prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí v pondělí pozdě večer vydali společné prohlášení, v němž stojí, že Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti a že diplomatické vyjednávání lze vést pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů.

Ukrajinci mají problémy u Pokrovsku, Zelenskyj vyloučil stažení armády z Donbasu

Orbán se k prohlášení odmítl připojit proto, že stanovuje podmínky pro jednání, na které lídři sedmadvacítky ani nebyli pozváni. Jediný rozumný krok je podle něj svolat summit mezi EU a Ruskem.

Maďarsko odebírá většinu energie z Ruska a odmítá posílat zbraně na Ukrajinu. Orbán, který je u moci od roku 2010, se také důrazně staví proti členství Ukrajiny v EU, což by podle něj způsobilo chaos maďarským zemědělcům i celé ekonomice.

Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Rusko vyhrálo válku a zbývá otázka, kdy to Západ uzná, prohlásil Orbán

Rusko vyhrálo válku na Ukrajině a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. V úterý to řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko se v pondělí odmítlo připojit k prohlášení...

12. srpna 2025  20:01,  aktualizováno  20:04

Ušakov má za ušima. Summit s Trumpem vyjednal dědic sovětské diplomacie

Premium

Zapomeňte na Sergeje Lavrova. Hlavní roli při domlouvání aljašského summitu s Donaldem Trumpem sehrál Jurij Ušakov, bezmála osmdesátiletý poradce ruského prezidenta a pamětník staré dobré školy...

12. srpna 2025

Rakušan po debatách bez cenzury znovu vyrazí za voliči na pivo. Začne v Jihlavě

Voliče pro své hnutí Starostové a nezávislí bude jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan shánět u piva. A začne příští týden v pondělí 18. srpna, tedy vzápětí po konci vládních prázdnin, na...

12. srpna 2025  17:30,  aktualizováno 

Ukrajinci mají problémy u Pokrovsku, Zelenskyj vyloučil stažení armády z Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý vyloučil stažení ukrajinské armády z Donbasu v rámci případné mírové dohody s Rusy. Kyjev by to podle něj připravilo o obranné linie a otevřelo Moskvě...

12. srpna 2025  17:33,  aktualizováno  19:59

Čína utne kontakty s Pavlem kvůli dalajlamovi. Žádné stejně nebyly, říká Hrad

Čína oznámila, že přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem. Návštěvou dalajlamy poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin...

12. srpna 2025  14:59,  aktualizováno  19:45

Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a rozvíjí se tam hladomor, uvedli v úterý ve společném prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie,...

12. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  19:29

Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Evakuaci několika hotelů si vynutil lesní požár na řeckém ostrově Zakynthos. V úterý o tom informovala tamní média. Oheň se tam přiblížil k obydleným oblastem. Rozsáhlý oheň řádí i na dalším řeckém...

12. srpna 2025  19:04

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:28

V Německu našli pohřešovaného českého chlapce, okolnosti jeho smrti jsou nejasné

Německá policie našla tělo třináctiletého českého chlapce, po kterém pátrala od nedělního večera. Kriminalisté nevylučují, že příčinou smrti mohla být nehoda, trestný čin nebo sebevražda. Nález těla...

12. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  18:20

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Jak si stojí strany v předvolebních průzkumech? Průběžně aktualizovaný graf vám ukáže, které...

12. srpna 2025  18:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Americké restaurace balancují nad propastí. Drtí je růst nákladů

Americké restaurace řeší dosud nevídané existenční problémy. Náklady na suroviny neustále rostou, zaměstnanců je nedostatek a aby toho nebylo málo, zákazníci začali více šetřit.

12. srpna 2025  18:01

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.