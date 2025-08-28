Budapešť zakázala vstup Maďarovi. Ukrajina se jej zastává, Polsko jej zve

„Naléhavě vyzýváme Maďarsko, aby se zdrželo nepřátelských akcí a místo toho se zapojilo do konstruktivního dialogu, na který je Ukrajina nadále připravena,“ uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na síti X. Reagoval na rozhodnutí Budapešti, o kterém na stejné sociální síti informoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.
„V reakci na poslední ukrajinský útok na ropovod Družba se maďarská vláda rozhodla zakázat veliteli odpovědné vojenské jednotky vstup do Maďarska a do celého schengenského prostoru,“ uvedl Szijjártó.
Ukrajina, která se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, v poslední době opakovaně zasáhla ropovod Družba, kterým proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko, což vyvolalo ostrou kritiku ze strany vlády maďarského premiéra Viktora Orbána na ukrajinskou adresu.
Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s Orbánovým odporem proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Orbán následně pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky. Szijjártó dnes údery označil za útok na maďarskou suverenitu a ohrožení energetické bezpečnosti země.
Maďarská energetická společnost MOL a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková mezitím oznámily, že ruská ropa ropovodem Družba po posledním útoku do obou zemí opět proudí.
Maďarsko vydává černé za bílé, zuří Zelenskyj
Zelenskyj během dne nařídil ministerstvu zahraničí, aby prověřilo informace o maďarských sankcích vůči veliteli Brovdimu a patřičně zareagovalo. „Nyní, když se naši lidé vyrovnávají s následky jednoho z největších ruských teroristických útoků, vidíme další pokus maďarských představitelů vydávat černé za bílé a přesouvat na Ukrajinu vinu za pokračující válku,“ napsal Zelenskyj. Rusko v noci na čtvrtek podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu, který v Kyjevě zabil dvě desítky civilistů včetně dětí.
Rusko v noci tvrdě udeřilo na Kyjev. Domy v troskách, mezi oběťmi jsou i děti
Maďarsko podle Zelenského nereagovalo spravedlivě na počínání Ruska ani neprojevilo soucit se smrtí Ukrajinců, včetně dětí. Místo toho podle něj denně z Maďarska zaznívají nová obvinění proti Ukrajině a maďarští představitelé zašli tak daleko, že se snaží diskriminovat i zástupce maďarské komunity na Ukrajině za jejich účast na obraně ukrajinského státu a lidu.
„Pokud Maďarsko skutečně zakázalo vstup do Maďarska a celého schengenského prostoru jednomu z vojenských velitelů, který je etnický Maďar a občan Ukrajiny, pak to může vyvolat pouze rozhořčení,“ uvedl prezident.
Polsko zve velitele
Do diplomatické roztržky mezi Kyjevem a Budapeští se dnes zapojil polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který na síti X v reakci na krok Budapešti pozval Brovdiho do Polska. „Zatímco ruské rakety přinášejí smrt do Kyjeva, Maďarsko zakazuje vstup statečnému etnickému Maďarovi, který se odváží bojovat za svobodu Ukrajiny,“ napsal šéf polské diplomacie. „Veliteli Maďare: pokud potřebujete trochu odpočinku a Maďarsko vás nepustí, buďte naším hostem v Polsku,“ dodal.
Brovdi se podle serveru Ukrajinska pravda narodil v západoukrajinské Zakarpatské oblasti, ale je maďarského původu. Podle stejného zpravodajského webuna maďarský zákaz vstupu do schengenského prostoru reagoval na platformě Telegram prohlášením, kde dal najevo, že mu na rozhodnutí Orbánovy vlády nezáleží. „Sankce a omezení návštěvy Maďarska si strčte do zadku, pane ‚tanečníku na kostech‘,“ napsal Brovdi.