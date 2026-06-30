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Na Slovensku a v Maďarsku pokračovala výheň. Obě země hlásí historické rekordy

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  18:41
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Polsko přepsalo absolutní teplotní rekord. Snímek je z Varšavy. (28. června 2026) | foto: Reuters

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41 fotografií
Teplotní rekord padl už i v Maďarsku. Meteorologové naměřili 42 stupňů Celsia ve městě Szécsény, které leží u hranic se Slovenskem. I tam teploty překonaly stanovený rekord, a to hned druhý den po sobě. Na jihu země bylo podle předběžných údajů 41,3 stupně Celsia.

V Maďarsku o překonání rekordu informovala meteorologická služba HungaroMet. Předchozí rekord činil 41,9 stupně Celsia a meteorologové ho naměřili v roce 2007.

41,9 stupně. Česko hlásí nový teplotní rekord, vedra ukončí bouřky

Extrémní horko ovlivnilo i evropské řeky, ve kterých se oteplila voda, a způsobilo mimo jiné problémy v produkci elektřiny. Maďarská jaderná elektrárna Paks v neděli opět snížila výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji, kterou používá pro chlazení.

Rekordní teploty již druhý den v řadě

Na Slovensku podle předběžných údajů padl v úterý opět teplotní rekord. Na jihu země naměřili 41,3 stupně Celsia, oznámil v tiskové zprávě Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Naměřenou hodnotu budou meteorologové v příštích dnech ověřovat.

Nové historické maximum zaznamenala stanice v Kamenici nad Hronom u hranic s Maďarskem, která sleduje zejména množství srážek a měření teploty je její doplňkovou funkcí.

Jiné podobné zařízení na východním Slovensku zase v pondělí naměřilo 41 stupňů Celsia. To znamenalo překonání rekordu 40,3 stupně Celsia z roku 2007.

SHMÚ dříve během úterý uvedl, že v zemi sice budou pokračovat vedra, pravděpodobnost dosažení hranice 40 stupňů Celsia ale označil za nižší než v pondělí.

Kromě výstrah před vysokými teplotami platí na Slovensku varování v souvislosti s bouřemi. Horská záchranná služba informovala, že trojici českých turistek zřejmě zasáhl blesk v oblasti hory Kráľova hoľa v Nízkých Tatrách. Jedna členka skupiny pociťovala nevolnost, silné pálení a brnění v ruce. HZS přepravila turistky do nemocnice k vyšetřením.

Ve vedru už se dusí takřka celá Evropa, v Německu naměřili 41,5 stupně

Vlna veder zasáhla Slovensko, podobně jako jiné evropské země. Teplotní rekordy v uplynulých dnech zaznamenaly například Česko, Německo a Polsko.

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