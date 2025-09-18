To Moskva vás v roce 1956 rozdrtila, připomněl Orbánovi švédský premiér

„Za druhé světové války Raoul Wallenberg zachraňoval Židy v Budapešti a po událostech v roce 1956 Švédsko přijalo tisíce maďarských uprchlíků, kteří se integrovali do naší společnosti,“ vzkázal Kristersson s tím, že taková minulost ukládá povinnost jednat zodpovědně v současné politice.
„Stejně jako jsme v letech 1944 a 1956 podporovali demokratické země, které se snažily zastavit tyranii, dnes stojíme na straně Ukrajiny. Pokud nezačneme jednat nyní, zítra se to může týkat jiné země,“ podotkl.
Kristersson také kritizoval Orbána za kontakty s ruským vedením a zdůraznil, že to byla právě Moskva, kdo v roce 1956 rozdrtil boj Maďarů za svobodu, a dnes vede válku proti Ukrajině.
Sám jste říkal, že svoboda přichází ze Západu
Švédský premiér rovněž popřál maďarskému lidu mírové volby a citoval Orbánova slova z roku 2007, že „zatímco ropa může téct z východu, svoboda vždy přichází ze Západu a demokracie nemůže být vnucena shora, ale roste ze srdcí lidí“.
Parlamentní volby v Maďarsku jsou plánované na duben příštího roku a Orbán se pravidelně snaží mobilizovat své příznivce tím, že vykresluje Západ jako oblast v krizi a staví jej do kontrastu s Maďarskem.
Kristersson zdůraznil, že Švédsko dodržuje demokratické principy a nedovolí, aby jeho instituce „byly využívány v něčím volebním boji“. Vyzval k dialogu s EU a spojenci a k zaměření se na domácí otázky.
Jeho otevřený dopis přichází poté, co Orbán v pondělí kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu.
Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsko z principů právního státu, zločinecké sítě ve Švédsku zneužívají děti jako vrahy, protože vědí, že tamní systém je nedokáže potrestat. Kristersson tehdy označil Orbánova tvrzení za skandální lži.
Maďarsko je už řadu let terčem kritiky ze strany EU kvůli problémům s dodržováním principů právního státu. Evropská komise ve své šesté výroční zprávě uvedla, že země v oblasti transparentnosti soudnictví, nezávislosti médií a ochrany občanské společnosti neprokázala pokrok.