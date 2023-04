Orbán znovu provokuje mapou Velkého Maďarska. Moderátor plísnil jeho ministra

„Maďarsko, členský stát EU, podkopává suverenitu Rumunska, jiného členského státu. Na přiloženém snímku můžete vidět vlajku (míněno zřejmě mapu, pozn. red.) Velkého Maďarska, které zahrnuje i oblast patřící Rumunsku. Je to nechutné a skandální, Viktore Orbáne!“ rozhořčil se na Twitteru poslanec Evropského parlamentu za Rumunsko Vlad Gheorghe (skupina Renew Europe).

Odkazuje tím na záběr, který se objevil na sněmu maďarské vládní strany Fidesz z pondělí. Fotku lze dohledat i na oficiálním účtu ministra zahraničí Maďarska Pétera Szijjártó. Právě ten na kolujících snímcích řeční u pultíku ve chvíli, kdy za ním svítí nápis „mír a bezpečí“ a mapa takzvaného Velkého Maďarska.

To zahrnuje území historických Uher, a tedy i oblasti, které dnes patří pod Rumunsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a Ukrajinu. Maďarsko o tato území přišlo trianonskou mírovou smlouvou, což pro mnohé Maďary dodnes představuje trauma.

Szijjártó Péter A transzatlanti buborékon kívül elsöprő többségben van az a békepárti álláspont, amit mi is képviselünk. Mindaddig, amíg ez a globális többség megvan, addig van remény arra, hogy ezt a háborút minél hamarabb le lehet zárni, és egy olyan békemegállapodás jön létre, ami hosszú távon garantálja a békét és a biztonságot ebben a térségben. 709 108

Orbánovy připomínky Velkého Maďarska v posledních letech opakovaně vyvolávaly napětí ve vztazích se sousedy. Samotný premiér je pobouřil i šálou s toutéž mapkou. Kontroverzní kousek z šatníku vytáhl na přátelský zápas fotbalových reprezentací Maďarska a Řecka loni na podzim a snímek umístil na Facebook.

Slovenský premiér Eduard Heger mu pak věnoval šálu své země. „Všiml jsem si, že Viktor Orbán má starou šálu, proto jsem mu daroval novou,“ napsal tehdy. Nezabralo to, stará mapa je pořád v oběhu. Szijjártó, který mimochodem pomáhal Hegerově stranickému šéfovi a předchůdci ve funkci premiéra Igoru Matovičovi zajistit ruskou vakcínu proti covidu Sputnik V, k fotkám ze sněmu napsal také příspěvek.

„Mimo transatlantickou bublinu zastává drtivá většina promírový postoj, a to včetně nás. Dokud bude tato většina existovat, bude tu i naděje, že válka může být ukončena co nejdříve a že se může dojednat mírová dohoda, která bude v této oblasti dlouhodobě garantovat mír a bezpečí,“ napsal šéf maďarské diplomacie.

„Žijete ve světě fantazie, pane Szijjártó“

Jak to myslí s uzavíráním míru, ovšem v rozhovoru s BBC nedokázal zcela jasně vysvětlit. Maďarsko je v rámci Evropské unie největším zastáncem Ruska. Moderátor pořadu Hardtalk Stephen Sackur tak ministrovi v souladu s koncepcí své show rázně řekl, že zřejmě „žije ve světě fantazie“.

„Prezident Zelenskyj a Ukrajinci sledující tento pořad by byli znechuceni tím, co tady říkáte. Viděli by vás jako obránce Kremlu. Chcete příměří, které by umožnilo ruským silám dál kontrolovat kolik, dvacet procent ukrajinského území?“ zeptal se ho. Szijjártó se ohradil, že se současné rozložení fronty nerovná obsahu budoucích mírových dohod.

„Asi znáte jiného Vladimira Putina, než jakého jsem v posledních letech viděl jednat. Opravdu věříte tomu, že by při pohledu na Ukrajince skládající zbraně dobrovolně odevzdal území, která už připojil k Ruské federaci? Žijete ve světě fantazie, pane Szijjártó,“ dodal. Na to už maďarský politik odpovědět nedokázal.