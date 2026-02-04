Nebinární aktivistka v Maďarsku zbila obuškem neonacisty, dostala osm let vězení

Soud v Budapešti ve středu odsoudil k osmi letům vězení nebinární osobu z Německa, zvanou Maja T., za násilí proti účastníkům neonacistické demonstrace v Maďarsku v roce 2023. Zatímco obhajoba žádala osvobození, prokuratura navrhla soudu, aby pětadvacetiletou aktivistku poslal na 24 let za mříže. Verdikt není pravomocný.

Trest zahrnuje více než dva roky, které Maja T. již strávila ve vazbě po svém zatčení v Berlíně v prosinci 2023 a po vydání do Maďarska v červnu 2024 za kontroverzních okolností.

Nebinární aktivistka Maja T. obviněná z napadení a zranění neonacistů se účastní slyšení u soudu v Budapešti. (4. února 2026)
Nebinární aktivistka Maja T. obviněná z napadení a zranění neonacistů se účastní slyšení u soudu v Budapešti. (4. února 2026)
Otec německé levicové aktivistky Maji T., Wolfram Jarosch, se účastní soudního slyšení v Budapešti. (4. února 2026)
Členové krajně pravicové skupiny drží transparenty před budovou Krajského soudu v Budapešti. (4. února 2026)
Útoky se odehrály v době, kdy pravicoví extremisté jako každý rok oslavovali epizodu z konce druhé světové války, kterou nazývají Dnem cti: 11. února 1945 se němečtí a maďarští vojáci marně pokusili o únik z Budapešti, obklíčené Rudou armádou. Maďarské úřady proti připomínkové akci nepodnikají žádné kroky, ale antifašisté vždy pořádají protidemonstrace.

Genderový lingvista: Nebinárních je 300 tisíc, čeština se jim může přizpůsobit

Během 9. až 11 února 2023 na pěti místech v Budapešti napadlo asi 20 německých a dalších levicových radikálů teleskopickými obušky a pepřovým sprejem lidi považované za pravicové extremisty. Devět lidí při těchto útocích, označovaných za brutální, utrpělo zranění, z nichž čtyři byla vážná. Podle prokuratury se pětadvacetiletá antifašistická osoba Maja T. zúčastnila dvou útoků.

Německé úřady zadržely Maju T. v prosinci 2023 a v červnu 2024 ji vydaly do Maďarska. Německý ústavní soud to následně označil za nezákonné, ale verdikt přišel pozdě. Maďarský soud uvedl, že nález německého ústavního soudu ohledně nezákonnosti vydání na proces v Maďarsku nemá vliv.

Případ vyvolal v Maďarsku značnou pozornost. Konzervativní premiér Viktor Orbán a další členové vlády opakovaně uváděli, že očekávají tvrdý trest. Orbán loni v září také prohlásil, že Maďarsko po vzoru USA zařadí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací.

Orbán už je unavený, míní většina Maďarů. Jeho voliči chtějí proruskou náhradu

Antifa je zastřešující výraz pro volně sdružené krajně levicové aktivisty a skupiny, které spojuje odpor proti fašistům a neonacistům. Pořádají demonstrace nebo akce na protest proti shromážděním pravicových extremistů. Někdy se uchylují k násilnostem. Podle analytiků jde spíše o ideologii než o organizaci, neboť hnutí postrádá hierarchické struktury.

„Pane Sosi, ukažte nám, že v Maďarsku stále existuje spravedlivý soud. Prosím, ukažte nám, že se nejedná o politický proces,“ řekl u soudu otec obžalované Wolfram Jarosch na adresu soudce Józsefa Sose. V napjaté atmosféře posledního dne procesu se dožadoval spravedlnosti pro své dítě.

„V Německu by dostala méně“

Maja T. byla stíhána za těžké ublížení na zdraví, pokus o napadení, účast v organizované zločinecké skupině a koordinovaný útok.

V rozhovoru, poskytnutém AFP v rodinném domě v Jeně ve východním Německu, Jarosch odsoudil proces, v němž Maju využívá před dubnovými parlamentními volbami k získání hlasů nacionalistický premiér Orbán, poznamenala agentura. Dodala, že rodina Maji T. doufá v její rychlou přepravu do Německa po vynesení rozsudku.

Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici

Poslanec německé Strany zelených Helge Limburg, který také přicestoval do Budapešti, odsoudil návrh obžaloby na trest odnětí svobody v délce přesahující 20 let. „To ukazuje, že nemůžeme hovořit o spravedlivém procesu,“ řekl a zdůraznil, že v Německu by Maja T. čelila pouze „dvěma až pěti letům vězení“.

Během diskuse s novináři policie zasáhla, aby oddělila příznivce Maji T. a hrstku demonstrantů z krajní pravice, kteří přišli požadovat „odstrašující trest“.

Osud Maji T. přitahuje ještě větší pozornost, protože její vydání z Německa v červnu 2024 vyvolalo otázky a kritiku. Berlínské státní zastupitelství zdůraznilo „záruky“ nabízené Budapeští pro její návrat do Německa v případě odsouzení. Když agentura AFP kontaktovala saskou kriminální policii, kde byla Maja T. v té době držena, odůvodnila rychlé vydání provedené vrtulníkem – noc po udělení povolení – odkazem na internetové výzvy krajně levicových aktivistů, aby operaci zabránili.

Maďarsko zakázalo duhové pochody. To je fašismus, reagují organizátoři

Německý ústavní soud upozornil, že Maja T. jako nebinární osoba je ohrožena diskriminaci. Maďarsko uznává pouze dvě pohlaví, mužské a ženské. Je to jediná země v Evropské unii, kde byly pochody hrdosti sexuálních menšin LGBT+ zakázány.

Rada Evropy loni vyjádřila obavy z násilí ve věznicích v Maďarsku. Maďarská vězeňská správa však popírá „jakékoli špatné zacházení“ s vězni ve svých zařízeních.

4. února 2026  14:58,  aktualizováno  16:10

