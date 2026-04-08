Dvanáct bodů spolupráce. Orbán napojil Maďarsko na Rusko ještě víc, než se vědělo

Autor:
  15:39
Maďarsko-ruské vazby jsou mnohem těsnější, než bylo dosud veřejně známo. Podle dokumentů, které získal portál Politico, spolu obě země na sklonku loňského roku uzavřely dvanáctibodový plán, který měl posílit vzájemnou spolupráci v oblastech od školství přes sport až po jaderné palivo. V neděli se v Maďarsku konají parlamentní volby, v nichž může strana Viktora Orbána přijít o moc.
Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem zahraničí Peterem Szijjártóem v Moskvě. (4. března 2026)

11 fotografií

Zástupci obou zemí dosud nezveřejněný dvanáctibodový plán pro užší spolupráci podepsali poté, co se loni 9. prosince sešli na pravidelném jednání v Moskvě. Za Maďarsko se zúčastnil ministr zahraničí Péter Szijjártó a za Rusko ministr zdravotnictví Michail Muraško.

Podle jednoho z dokumentů se „zabývali aktuálními otázkami bilaterálního obchodu a hospodářské spolupráce, společnými aktivitami v energetickém sektoru, průmyslu, zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví a dalších oblastech společného zájmu, jakož i v kulturní a humanitární sféře“. Zdůraznili také význam „rozvíjení dlouhodobých, vzájemně prospěšných vztahů mezi oběma zeměmi v oblastech společného zájmu“.

S Lavrovem o dění na summitech EU pravidelně mluvím, přiznal Szijjártó

Mezi dohodnutými body byl podle dokumentů závazek „zvrátit negativní trend v bilaterálním obchodu“, který nastal v důsledku unijních protiruských sankcí. Budapešť také souhlasila s „prozkoumáním možností posílení výuky ruského jazyka v zemi prostřednictvím dovozu učitelů z Ruska“, s výměnnými programy pro postgraduální studenty či vzájemným uznáváním pracovních kvalifikací.

„Užší vztahy s Ruskem nesmí být v rozporu se závazky Maďarska vyplývajícími z jeho členství v Evropské unii,“ uvádí se v jednom z dokumentů. Zjištění nicméně těsně před nedělními parlamentními volbami ukazují, v jak úzkou spolupráci Budapešť s Moskvou doufaly, píše Politico.

Volby v Maďarsku

69 fotografií

Prosincový summit v ruské metropoli byl už šestnáctým zasedáním od roku 2005, kdy vznikla rusko-maďarská Mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci (IGC). Scházet se nepřestala ani poté, co Rusko v roce 2022 zaútočilo na Ukrajinu, ostatně právě výpady vůči napadené zemi nyní provázejí Orbánovu předvolební kampaň.

Největšího konkurenta své strany Fidesz – stranu Tisza v čele s Péterem Magyarem – konstantně obviňuje, že chce Maďarsko vtáhnout do války. Magyar naopak Orbánovu příchylnost k Rusku označuje za zradu a Achillovu patu současné garnitury.

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarsko-ruský plán o spolupráci je za poslední dobu už několikátým důkazem toho, jak moc se Orbánovo Maďarsko orientuje na Kreml. Najevo například vyšlo, že se ministr Szijjártó nezdráhal ruské partnery informovat o utajených jednáních Evropské unie prakticky v přímém přenosu, což později hájil slovy, že běžně jedná i s dalšími zeměmi mimo EU a že je to podstatou diplomacie.

Orbán zase loni na podzim nabízel „pomoc jakýmkoliv způsobem“ přímo ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi. A nyní, kdy se Fideszu v předvolebních průzkumech příliš nedaří, se zase spekuluje o tom, že se Rusko snaží pomoct maďarskému premiérovi tak, aby volby nakonec vyhrál. Orbán o víkendu svolal bezpečnostní radu státu poté, co prezident Srbska Aleksandar Vučić prohlásil, že se u plynovodu vedoucího do Maďarska našly výbušniny.

Orbán nabízel Putinovi jakoukoli pomoc. Pobavil ho bajkou a chválil s ním Trumpa

Na zjištění portálu Politico už reagovala Evropská komise. „Náš názor na spolehlivost Ruska je zcela jasný – je to nespolehlivý partner. Prokázalo to v oblasti energetiky. Jelikož nemáme k dispozici konkrétní údaje, nebudeme se k tomu dále vyjadřovat,“ uvedla mluvčí EK Arianna Podestà.

Sám Szijjártó pouze řekl: „Maďarská bilaterální spolupráce se řídí národním zájmem, nikoliv tlakem, aby se přizpůsobila extrémně zaujatým liberálním mainstreamovým médiím. Pokračujte v té zaujaté práci!“

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Budeme blokovat jednání ke zrušení poplatků ČT, dojde na spacáky, řekl Kupka

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Předseda ODS Martin Kupka řekl, že jeho strana za použití všech prostředků bude bránit tomu, aby veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas nepřišly o měsíční poplatky. „Budeme blokovat jednání ke...

8. dubna 2026  11:19,  aktualizováno 

Dvanáct bodů spolupráce. Orbán napojil Maďarsko na Rusko ještě víc, než se vědělo

Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem...

Maďarsko-ruské vazby jsou mnohem těsnější, než bylo dosud veřejně známo. Podle dokumentů, které získal portál Politico, spolu obě země na sklonku loňského roku uzavřely dvanáctibodový plán, který měl...

8. dubna 2026  15:39

Advokát půjde do vězení, při pokusu o vraždu souseda mu dýkou probodl předloktí

Obžalovaný advokát Tomáš Matoušek u Vrchního soudu v Praze (8. dubna 2026)

Advokát Tomáš Matoušek si odpyká 13,5 roku vězení za pokus o vraždu svého souseda. Trest mu ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Právník vinu popíral,...

8. dubna 2026  15:34

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, zásah v Brně pokračuje

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie, která pokračuje i v odpoledních hodinách, podle všeho souvisí s...

8. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  15:28

Tohle má být vítězství? Požadavky Íránu vzbuzují otázky, válka problémy nevyřešila

Premium
Lidé se shromažďují v Teheránu v Íránu po oznámení dvoutýdenního příměří v...

Dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem vzbuzuje mnoho otázek. Ty základní totiž zůstávají nevyřešeny. Ačkoliv se USA podařilo otevřít Hormuzský průliv, Írán naznačuje, že si nad ním stále udrží...

8. dubna 2026  15:18

Podivný úkaz na radaru. Letoun při plnění úkolu neobvykle kličkoval nad Prahou

Letecké snímkování nad středními Čechami a nad Prahou. (7. dubna 2026)

Zajímavý úkaz zaznamenala v úterý aplikace Flightradar24. Zachytila trasu letadla, které se několik hodin pohybovalo nad Prahou v neobvyklých, pravidelných kličkách. Podle zjištěných informací...

8. dubna 2026  15:18

Požár střechy ochromil úřad Prahy 15, nejméně do konce týdne zůstane zavřený

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Úřad městské části Praha 15 zůstane uzavřený nejméně do konce tohoto týdne. Po ranním požáru střechy je vytopeno sedm pater kanceláří v jedné polovině budovy. Voda se dostala do rozvodů elektřiny,...

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno  15:15

Žadonící Írán jsme zničili, Trump vstoupí do dějin, prohlásil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu. (8....

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu uvedl, že USA vojensky zvítězily nad Íránem a zničily tamní raketový program. Podle jeho slov Teherán žadonil o příměří a americký prezident Donald...

8. dubna 2026  15:10

Symbol respektu a rozmanitosti. Tramvaje v Praze jezdí s romskými vlaječkami

Na pražských tramvajích se při příležitosti Mezinárodního dne Romů objevily...

V rámci Mezinárodního dne Romů, který připadá na středu 8. dubna, si kulturní organizace ARA ART na letošek připravila novinku. Kromě slavnostního galavečera v Paláci Žofín mohou Pražané narazit na...

8. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  15:08

Řidič projel u Plzně zákazem vjezdu, zahučel do hlubokého výkopu

Řidič u Plzně nerespektoval dopravní značení a skončil v hlubokém výkopu. (7....

Nerespektovat dopravní značení se nevyplatilo třicetiletému řidiči, který v noci jel z Plzně do Sulkova. V místě, kde opravují most, sjel do hlubokého výkopu. Zranil při tom spolujezdkyni.

8. dubna 2026  14:51

Průzkum věští maďarské opozici ústavní většinu. Bude to těsné, burcuje Magyar

Péter Magyar (2. dubna 2026)

Maďarská vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána v sondážích stále zaostává za opozicí. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou Median by si nyní strana Tisza...

8. dubna 2026  14:51

Naše opatření zafungovala, říká Schillerová k palivům. Vláda tlačí na velké hráče

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici ORLEN v Praze. (8.dubna 2026)

Během středečního rána se uklidnila situace kolem Hormuzského průlivu, což okamžitě zmírnilo napětí na trzích, ceny ropy na světových burzách začaly klesat. Do vývoje se současně promítají i kroky...

8. dubna 2026  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.