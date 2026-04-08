Zástupci obou zemí dosud nezveřejněný dvanáctibodový plán pro užší spolupráci podepsali poté, co se loni 9. prosince sešli na pravidelném jednání v Moskvě. Za Maďarsko se zúčastnil ministr zahraničí Péter Szijjártó a za Rusko ministr zdravotnictví Michail Muraško.
Podle jednoho z dokumentů se „zabývali aktuálními otázkami bilaterálního obchodu a hospodářské spolupráce, společnými aktivitami v energetickém sektoru, průmyslu, zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví a dalších oblastech společného zájmu, jakož i v kulturní a humanitární sféře“. Zdůraznili také význam „rozvíjení dlouhodobých, vzájemně prospěšných vztahů mezi oběma zeměmi v oblastech společného zájmu“.
S Lavrovem o dění na summitech EU pravidelně mluvím, přiznal Szijjártó
Mezi dohodnutými body byl podle dokumentů závazek „zvrátit negativní trend v bilaterálním obchodu“, který nastal v důsledku unijních protiruských sankcí. Budapešť také souhlasila s „prozkoumáním možností posílení výuky ruského jazyka v zemi prostřednictvím dovozu učitelů z Ruska“, s výměnnými programy pro postgraduální studenty či vzájemným uznáváním pracovních kvalifikací.
„Užší vztahy s Ruskem nesmí být v rozporu se závazky Maďarska vyplývajícími z jeho členství v Evropské unii,“ uvádí se v jednom z dokumentů. Zjištění nicméně těsně před nedělními parlamentními volbami ukazují, v jak úzkou spolupráci Budapešť s Moskvou doufaly, píše Politico.
Volby v Maďarsku
Prosincový summit v ruské metropoli byl už šestnáctým zasedáním od roku 2005, kdy vznikla rusko-maďarská Mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci (IGC). Scházet se nepřestala ani poté, co Rusko v roce 2022 zaútočilo na Ukrajinu, ostatně právě výpady vůči napadené zemi nyní provázejí Orbánovu předvolební kampaň.
Největšího konkurenta své strany Fidesz – stranu Tisza v čele s Péterem Magyarem – konstantně obviňuje, že chce Maďarsko vtáhnout do války. Magyar naopak Orbánovu příchylnost k Rusku označuje za zradu a Achillovu patu současné garnitury.
Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu
Maďarsko-ruský plán o spolupráci je za poslední dobu už několikátým důkazem toho, jak moc se Orbánovo Maďarsko orientuje na Kreml. Najevo například vyšlo, že se ministr Szijjártó nezdráhal ruské partnery informovat o utajených jednáních Evropské unie prakticky v přímém přenosu, což později hájil slovy, že běžně jedná i s dalšími zeměmi mimo EU a že je to podstatou diplomacie.
Orbán zase loni na podzim nabízel „pomoc jakýmkoliv způsobem“ přímo ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi. A nyní, kdy se Fideszu v předvolebních průzkumech příliš nedaří, se zase spekuluje o tom, že se Rusko snaží pomoct maďarskému premiérovi tak, aby volby nakonec vyhrál. Orbán o víkendu svolal bezpečnostní radu státu poté, co prezident Srbska Aleksandar Vučić prohlásil, že se u plynovodu vedoucího do Maďarska našly výbušniny.
Orbán nabízel Putinovi jakoukoli pomoc. Pobavil ho bajkou a chválil s ním Trumpa
Na zjištění portálu Politico už reagovala Evropská komise. „Náš názor na spolehlivost Ruska je zcela jasný – je to nespolehlivý partner. Prokázalo to v oblasti energetiky. Jelikož nemáme k dispozici konkrétní údaje, nebudeme se k tomu dále vyjadřovat,“ uvedla mluvčí EK Arianna Podestà.
Sám Szijjártó pouze řekl: „Maďarská bilaterální spolupráce se řídí národním zájmem, nikoliv tlakem, aby se přizpůsobila extrémně zaujatým liberálním mainstreamovým médiím. Pokračujte v té zaujaté práci!“