Praktiky z Číny a Ruska. Z Maďarska se stane nejubožejší stát, míní poslanec

Autor: iDNES.cz , ČTK

22:33

Maďarsko by se mohlo stát nejubožejším státem, pokud by jen nečinně přihlíželo zavádění čínských systémů na rozpoznávání obličejů proti opozici a zákona, který znemožní fungování nevládních organizací a zbytku svobodného tisku. Prohlásil to podle agentury MTI na úterní demonstraci v centru Budapešti nezávislý poslanec Ákos Hadházy.