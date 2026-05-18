VIDEO: Magyar našel ve sklepě úřadu pytle skartovaných dokumentů. A nejen to

Autor:
  13:21
Nález skartovaných dokumentů a volebních materiálů v prostorách někdejšího ministerstva výstavby a dopravy rozvířil v Maďarsku podezření, že státní instituce a zdroje mohly za vlády Viktora Orbána sloužit stranickým zájmům. Nový premiér Péter Magyar se rozhodl podat trestní oznámení.

Podle Magyara narazili pracovníci při vyklízení sklepních prostor na zhruba patnáct až dvacet pytlů papírových zbytků. Vedle nich ležely také krabice s materiály napojenými na Fidesz, dlouholetou vládní stranu bývalého premiéra Viktora Orbána.

Sklep ministerstva ukrýval skartované dokumenty i propagační materiály Fideszu
Slavnostní inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara v Budapešti (9. května 2026)
Magyar ukázal přepych a luxus vládních budov Fideszu
Péter Magyar během předvolební kampaně používal vůz Škoda Superb. (12. dubna 2026)
43 fotografií

Video, které Magyar zveřejnil na svých sociálních sítích, zachycuje nejen pytle naplněné skartovanými listinami, ale také předvolební propagační předměty.

Na některých z nich je vidět volební heslo „Fidesz, bezpečná volba“. Další materiály se podle premiéra vztahují k Jánosi Lázárovi, někdejšímu šéfovi resortu.

Prezident se vzepřel Magyarovi. Nevím, proč bych měl rezignovat, říká

Podle Magyara mohou okolnosti nálezu ukazovat na více závažných pochybení. Zmínil především možné nezákonné financování politické strany a využívání státní infrastruktury pro stranickou kampaň. „Účetní dvůr by měl tyto záležitosti prošetřit a policie samozřejmě také,“ uvedl ve videu.

Magyar chystá trestní oznámení

Nová vláda chce podle premiéra předat podnět orgánům činným v trestním řízení a o dalším vývoji informovat ve chvíli, kdy začnou první výslechy nebo jiné úkony. Kauza tak souvisí se slibem Magyarova kabinetu, že prověří podezření na korupci, klientelismus a zneužívání moci v období vlády Fideszu.

Magyar v posledních dnech vůči svým předchůdcům výrazně přitvrdil. Orbána a jeho okolí obvinil, že zemi zanechali ve špatném finančním stavu, zatímco lidé napojení na vládu bohatli na veřejných zakázkách. Připomněl přitom veřejný dluh blížící se 75 procentům HDP i inflaci, která v roce 2023 vystoupala až k 26 procentům.

Na peníze zapomeňte! Odstupné pro exministry pošle Magyar ukrajinskému sirotčinci

Politický zlom přišel po dubnových parlamentních volbách, v nichž Magyarova strana Tisza získala ústavní většinu. Se 141 mandáty ve 199členném parlamentu tak ukončila šestnáctiletou éru Orbánovy vlády.

