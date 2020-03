Nepište o Gretě. Uniklé e-maily z maďarských médií odhalují silnou cenzuru

Redaktoři ve státních médiích dostali seznam citlivých témat, u nichž se vyžaduje, aby návrhy příspěvků posílali ke schválení. Sami žurnalisté nevědí, kdo má konečné slovo při rozhodování o článcích na zmíněná témata, vylíčil jeden z redaktorů, který si v obavě z postihu nepřál být jmenován. Pokud je zpráva zamítnuta, ostřílenější redaktoři o ní hovoří jako o „padlé v bitvě“.



Migrace, „evropský teror“, Brusel, záležitostí týkající se církví nebo parlamentní, prezidentské a místní volby v EU se objevují na seznamu politických témat, které vyžadují zvláštní potvrzení. Seznam je citován v říjnovém e-mailu podepsaném vedoucím zahraničního oddělení státní zpravodajské agentury MTI Sándorem Véghem.



V jiném mailu ze srpna minulého roku editor Sandor Ráthy oznamuje zaměstnancům MTI, že předtím, než „budou psát materiály o Gretě Thunbergové“, si musí nejdříve obstarat schválení od šéfredaktora. Thunbergová se právě plavila přes oceán do New Yorku. Ve výsledku podle serveru Politico nakonec ve státní agentuře o plavbě nic nevyšlo.

Uniklé e-maily též mají potvrzovat dřívější reportáž maďarského deníku Népszava, podle níž novináři státních médií nesměli citovat zprávy lidskoprávních organizací Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW).



„Byl jsem informován (vedoucím zahraničního oddělení státní televize Magyar Televízió) Balázsem Bendem, ať nepublikujeme materiály Human Rights Watch a Amnesty International,“ napsal 8. listopadu editor Tamás Pintér.

O den dříve maďarská pobočka AI pořádala demonstraci proti tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi během návštěvy Maďarska. A HRW zveřejnila video o nezákonném zacházení s migranty.



Orbánův vliv na maďarská média

Maďarští novináři už dlouho upozorňují, že ve zpravodajství státních televizí chybějí některá citlivá témata.



„Je to cenzura – čirá a prostá,“ prohlásila Julie Majerczaková z bruselské kanceláře nevládní organizace Reportéři bez hranic. „Je to nepřijatelné a velice znepokojivé. Veřejnoprávní média nejsou vládními mluvčími, měla by být neutrální a nezávislá,“ dodala.



Na maďarská státní média dohlíží mediální rada, která sestává převážně z nominantů strany maďarského premiéra Viktora Orbána Fidesz. Orbán podle kritiků ovládá i soukromý mediální trh. Většina ze soukromých médií patří pod mediální konglomerát Středoevropská tisková a mediální nadace (CEPMF), který vedou lidé známí svou svou loajalitou k Orbánovi.



Loni americké středisko Freedom House zařadilo Maďarsko mezi „částečně svobodné“ země, poprvé od pádu komunismu. Rádio Svobodná Evropa se chystá letos obnovit vysílání v maďarštině.

Evropská unie s Maďarskem už řadu měsíců vede na návrh Evropského parlamentu řízení kvůli nerespektování společných hodnot podle sedmého článku unijní smlouvy. Evropský parlament k tomu vedly i obavy o svobodu médií, vedle mnoha dalších znepokojivých problémů.

Vláda Viktora Orbána odmítá, že by nějak pochybila, a její zástupci to svým kolegům z dalších unijních zemí opakují při každém slyšení, které postup podle článku 7 předpokládá.