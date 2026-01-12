Maďarsko udělilo azyl polskému exministrovi obviněnému z korupce

Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik. Ziobro, který byl tváří sporných justičních reforem z let 2015 až 2023, je v Polsku obviněn z vedení zločinecké organizace nebo zpronevěry peněz z fondu pro oběti trestných činů.
Zbigniew Ziobro, v té době polský ministr spravedlnosti, na tiskové konferenci...

Zbigniew Ziobro, v té době polský ministr spravedlnosti, na tiskové konferenci ve Varšavě (21. září 2020) | foto: Reuters

Jakoukoliv vinu popírá a tvrdí, že ho pronásleduje současná proevropská vláda premiéra Donalda Tuska.

„Rozhodl jsem se využít politického azylu, který mi kvůli politickým represím v Polsku poskytla maďarská vláda,“ uvedl Ziobro v příspěvku na sociální síti X, v němž poděkoval maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Píše v něm také, že „se rozhodl pro válku s politickým banditismem a bezprávím“ a že se postaví „šířící se diktatuře“. Tvrdí, že v Polsku kromě pronásledování ze strany vlády čelí také honu na čarodějnice ze strany médií, a hovoří o „metodách takových jako za stalinismu“.

Polští agenti vpadli k exministru spravedlnosti. Podívaná pro bandity, zuří

Ziobro je ve vlasti obviněn z celkem 26 trestných činů, ale prokurátoři ho nemohli s obviněními seznámit, protože exministr je už měsíce v zahraničí. Stejně jako Ziobro se už v minulosti do Budapešti uchýlil jeho někdejší náměstek Marcin Romanowski, kterému rovněž maďarské úřady udělily politický azyl a který je obviněný ze členství ve stejné zločinecké skupině.

Národněkonzervativní vláda maďarského premiéra Orbána je po léta ideologickým spojencem polské strany Právo a spravedlnost, která v Polsku byla u moci v letech 2015 až 2023 a nyní je nejsilnějším opozičním uskupením v zemi.

