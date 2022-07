Maďaři zvyšují plot proti migrantům, Slovinci ten svůj naopak rozeberou

Nový plot vláda nechá postavit na maďarsko-srbsko-chorvatském trojmezí v oblasti národního parku Dunaj-Dráva.

Maďarsko se stavbou plotů na jižních hranicích začalo za migrační krize v roce 2015. A podle Orbána země čelí sílícímu migračnímu tlaku. Lidé, kteří se do ní snaží ilegálně dostat, jsou prý navíc stále brutálnější.

V rámci maďarské policie proto vznikají zvláštní policejní oddíly určené pro nasazení na hranicích. V pátek začal nábor zájemců o službu a zástupce policejního šéfa Zsolt Pozsgai řekl, že do tří let by u těchto oddílů mělo práci najít 2 200 lidí.

Zatímco Maďarsko ochranu hranice posiluje, slovinská armáda v pátek bariéru s ostnatým drátem na hranici s Chorvatskem začala rozebírat. Nový kabinet liberálně-zeleného premiéra Roberta Goloba totiž uvádí, že se situace od migrační krize z let 2015 a 2016, kdy hranici přecházelo i 12 tisíc běženců denně, zcela změnila a plot je nyní „neadekvátním řešením“.

Nahradit ho mají jiné způsoby ostrahy hranice. Slovinská vláda se k tomuto kroku zavázala v programovém prohlášení. Ministerstvo vnitra začátek odstraňování plotu u hraničního přechodu Metlika označilo za symbol nové migrační politiky Slovinska.

Premiér Golob dříve uvedl, že je hraniční plot s ostnatým drátem nehumánní a neslouží účelu, kvůli němuž byl postaven. Jeho rozebrání naopak kritizuje konzervativní opozice kolem bývalého premiéra Janeze Janši, který podobně jako Orbán zastává tvrdý postoj vůči migraci. Podle opozice může odstranění plotu zhoršit bezpečnostní situaci v zemi.

Slovinsko vybudovalo od roku 2015 hraniční zábrany na méně než třetině z 670 kilometrů společné hranice s Chorvatskem. V současnosti podle agentury HINA mezi oběma zeměmi stojí 135 kilometrů zábrany z dřevěných panelů a 61 kilometrů plotu z ostnatého drátu. Ten má být odstraněn jako první, a to tempem 150 až 200 metrů denně.

Ministerstvo vnitra současně oznámilo reformu azylové a migrační politiky v dvoumilionové zemi. Podle něj bude kladen větší důraz na dodržování lidských práv a právního státu, jakož i na humánní přístup k těm, kteří pomoc nejvíce potřebují.