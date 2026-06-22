„Zahájíme ukončení prezidentova funkčního období. Den poté, co ústavní změny vstoupí v platnost, mandát Tamáse Sulyoka skončí. Tečka,“ řekl Magyar. Prezident Sulyok, který je ve funkci od roku 2024, odmítl vyslyšet Magyarovy výzvy, aby odstoupil dobrovolně.
Premiér také řekl, že parlament následně zvolí nového prezidenta, který Sulyoka nahradí. Nový prezident zůstane ve funkci, než bude ústavní proces dokončen, nebo maximálně na pět let. Jeho klíčovým úkolem má podle Magyara být obnova prestiže nejvyššího úřadu.
Magyar rovněž uvedl, že jeho vláda zavede rozsáhlá ekonomická, politická a právní opatření, aby zbavila Maďarsko korupce, a to včetně vytvoření Národního úřadu pro ochranu a vymáhání majetku. Korupce v posledních letech stála Maďary osm až deset procent hrubého domácího produktu, tvrdil premiér. Premiér totiž stranu Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána přirovnal k italské mafii v parlamentu.
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Prezident neodstoupil, Magyar ho chce sesadit. Jako v diktatuře, soptí Fidesz
Podle chystané novely ústavy nebudou moci ústavní soudci zůstat ve funkci po dosažení věku sedmdesáti let, a to včetně předsedy soudu Pétera Polta, jednoho ze zakladatelů Fideszu, dodal Magyar. Mandát poslance bude možné zastávat maximálně dvanáct let.
„Nebyl to Magyarův nejlepší projev, ale ostudný a nejhorší,“ zareagoval předseda poslaneckého klubu Fideszu Gergely Gulyás. Posledních šestnáct let Orbánových vlád bylo podle něj nejlepším obdobím Maďarska za posledních sto let. Projev byl opakovaně přerušován pískotem. Výraz „mafie“ podle politika eliminuje rozumnou veřejnou diskusi a zdravý rozum podle něj nedokáže pochopit přirovnání strany ke zločinecké organizaci dopouštějící se masových vražd.
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Magyar chystá daň z bohatství. Míří tím na maďarské oligarchy spojené s Orbánem
Magyarova strana Tisza po drtivém vítězství v dubnových parlamentních volbách disponuje ve sněmovně většinou, umožňující ústavní změny. Ministerský předseda už dříve opakovaně hovořil o odstranění „loutek“ předchozího premiéra Orbána, kteří dosud setrvávají ve vysokých státních funkcích, a o zřízení úřadu, který by měl na starosti navrácení majetku převedeného za minulých vlád za pochybných okolností.