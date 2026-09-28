Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Maďarský premiér přišel o imunitu. Po obvinění z krádeže mobilu

Autor: ,
  12:13
Maďarský premiér Péter Magyar (28. září 2026)

Maďarský premiér Péter Magyar (28. září 2026) | foto: AP

Maďarský premiér Péter Magyar (13. července 2026)
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a...
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a...
Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....
12 fotografií
Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své jméno. Kromě něj o imunitu přišli další dva zákonodárci, a to bývalí ministři z někdejší vlády Viktora Orbána. Ti jsou mimo jiné podezřelí z korupce.

Prokuratura vyšetřuje premiéra pro podezření z krádeže kvůli tomu, že údajně v roce 2024 během potyčky v nočním klubu vytrhl mobilní telefon jednomu muži, jenž ho natáčel, a přístroj hodil do Dunaje. Magyar popřel, že by se jeho jednání rovnalo krádeži, a označil tento případ za politicky motivovaný.

Kritizoval také prokuraturu za to, že požádala o zbavení jeho imunity ve stejnou dobu jako v případě dvou exministrů z Orbánovy éry, které vyšetřovatelé podezírají ze zneužití veřejných prostředků a přijímání úplatků v řádech miliard forintů.

Hádka Kyjeva s Budapeští. Magyar odmítl Karpatskou osmu, podle Ukrajiny je jako Orbán

Parlament v pondělí odhlasoval zbavení imunity někdejšího ministra kultury Balázse Hankóa a bývalého ministra pro rozvoj Miklóse Sesztáka. Prvně jmenovaný je podle vyšetřovatelů podezřelý ze zneužití peněz z národního kulturního fondu, včetně jejich použití na předvolební kampaň pro Orbánovu stranu Fidesz, druhý exministr údajně přijímal úplatky mimo jiné v souvislosti se stavebními projekty a nákupem autobusů.

Jde o první případy vyšetřování korupce týkající se vysoce postavených vládních činitelů z doby Orbánova vládnutí, napsala agentura AFP. Oba exministři podle ní vinu popřeli. Poslanci z nyní opoziční strany Fidesz a spojeneckého uskupení křesťanské demokracie (KDNP) pondělní hlasování o zbavení imunity politiků bojkotovali.

Magyar chystá daň z bohatství. Míří tím na maďarské oligarchy spojené s Orbánem

Magyarova strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar, který sám byl do předloňska členem Fideszu, už avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem. Slíbil také obnovit demokratické standardy. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Orbán obvinění z korupce odmítá.

Vstoupit do diskuse (35 příspěvků)

Nejčtenější

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Tři prsty smrti skončí. První raketu z nového SPYDERu vystřelí vojáci příští rok

Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026

Přesně před týdnem česká armáda poprvé na veřejnosti na Dnech NATO v Ostravě představila nový protivzdušný systém SPYDER izraelské výroby. Bude chránit důležité objekty a prostory jako součást širší...

28. září 2026  12:30

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Maďarský premiér přišel o imunitu. Po obvinění z krádeže mobilu

Maďarský premiér Péter Magyar (28. září 2026)

Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své...

28. září 2026  12:13

Invaze zvířat do nemocnic. Muflony vítají, holuby plaší, s kočkami bude dohoda

Spor o osud koček v areálu pražské porodnice U Apolináře směřuje ke kompromisu.

Nemocniční zahrady jsou zelenými oázami nejen pro lidi. Žijí v nich a navštěvují je i zvířata. Některé druhy jsou vítané, jiné nežádoucí, především holubi. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se...

28. září 2026  11:30

Kde úřaduje Babiš a Schillerová, lze dnes vidět na vlastní oči. A je to zdarma

ilustrační snímek

U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i...

28. září 2026  10:50

Babí léto je tu v plné síle. Který den bude nejtepleji a kdy bude skoro mrznout

Babí léto

Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá.

28. září 2026  10:04,  aktualizováno  10:12

Řidič sjížděl z D11 a naboural do cedule u čerpací stanice. Na místě zemřel

ilustrační snímek

V noci na pondělí zemřel řidič osobního auta poté, co se na 35,5. kilometru ve směru na Hradec Králové pokusil opustit dálnici D11. Při sjíždění narazil do cedule u čerpací stanice a přes snahy...

28. září 2026  10:12

Řidič motorky sjel na Mělnicku ze silnice mezi lesní stromy. Na místě zemřel

ilustrační snímek

Nehoda motorkáře, který v neděli odpoledne havaroval u Medonos na Mělnicku, skončila tragicky. Navzdory snahám o resuscitaci vážným zraněním podlehl a na místě zemřel.

28. září 2026  10:07

Rusko v Evropě plánuje další sabotáže, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová (23. září 2026)

Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla před pondělním jednáním ministrů obrany v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ministři budou debatovat...

28. září 2026  8:35,  aktualizováno  10:06

Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti

Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti. (28. září...

Ruská řízená letecká puma zranila nejméně pětadvacet lidí, včetně několika dětí, když zasáhla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny. V Kyjevě podle tamního starosty Vitalije Klička ruské...

28. září 2026  7:19,  aktualizováno  10:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Město má obrovský potenciál, ale chybí mu větší ambice, míní jednička hnutí STAN

Kandidátku hnutí STAN v Pardubicích vede politolog a aktivista Daniel Vondra.

Před čtyřmi lety bylo hnutí STAN jednou z vládních stran. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny je třetí nejsilnější stranou v dolní komoře parlamentu a podobnou pozici mu přisuzují i celostátní...

28. září 2026

Chceme do vedení Hradce, říká Holásek. S koalicí nevydržel, teď ji tepe

Advokát Jan Holásek obhajuje mandát senátora na Hradecku. Do komunálních voleb...

Obrovsky náročný volební dvojboj si pro letošní říjen zvolil Jan Holásek. Kromě obhajoby senátorského mandátu „vyhlásil útok“ i na hradeckou radnici. A rozhodně se již nechce spokojit s opoziční...

28. září 2026  7:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde