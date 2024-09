Maďarská prokuratura chce zbavit lídra opozice imunity. Ukradl telefon, tvrdí

Muž údajně telefonem natáčel Magyara a jeho doprovod v jednom budapešťském baru. Politik se telefonu zmocnil a později ho hodil do Dunaje, uvádí se v prohlášení nejvyššího státního zastupitelství. Takové jednání podle něj odpovídá krádeži.

Policejní potápěči telefon našli a vrátili ho majiteli. Zařízení fungovalo. Na základě dostupných důkazů požádalo nejvyšší státní zastupitelství předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Metsolaovou, aby byl Magyar zbaven imunity a v Maďarsku tak mohlo pokračovat jeho trestní stíhání.

Metsolaová se k věci zatím nevyjádřila. Magyar vypověděl, že muže s telefonem považoval za provokatéra a několikrát ho vyzval, aby s natáčením přestal. Ten ho však neposlechl.

Agentura APA píše, že roztržka vzbudila v Maďarsku velkou pozornost. Stala se krátce po volbách do Evropského parlamentu, v nichž Magyarova strana skončila druhá.

Nejvyšší státní zástupce Polt je považován za spojence maďarského premiéra Viktora Orbána. V minulosti byl členem strany Fidesz, jež v Maďarsku vládne od roku 2010.

Právník Péter Magyar, který dříve patřil do okruhu lidí kolem Orbána, otevřeně vstoupil do politiky letos v únoru. Vládu obvinil z korupce a do ulic dokázal dostat lidi nespokojené se situací v Maďarsku. Evropská komise už léta vede s Budapeští spor kvůli porušování principů demokracie a právního státu.

Podle průzkumu agentury Median ze začátku tohoto měsíce by nyní volby v Maďarsku vyhrál Orbánův Fidesz, kterému by hlas odevzdalo 43 procent lidí. Magyarovu stranu TISZA by podpořilo 39 procent lidí. Parlamentní volby se mají konat v roce 2026.