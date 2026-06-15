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Zařízli Orbána nadobro? Maďarsko zavádí osmiletý limit pro premiéry

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  19:52
Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek, jenž umožňuje maximálně osmileté funkční období premiérů, znemožňuje to návrat Orbána.
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení částečných výsledků parlamentních voleb. (12. dubna 2026) | foto: Petr David JosekČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti přijíždí promluvit ke svým příznivcům...
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
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Maďarský parlament dnes schválil ústavní dodatek, podle něhož budou moci premiéři vykonávat funkci nejvýše osm let. Podle agentur Reuters a AFP změna znemožňuje návrat bývalého premiéra Viktora Orbána, který stál v čele maďarské vlády posledních 16 let.

Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Péter Magyar. Ten už dříve přislíbil reformy a změnu systému.

Magyar podle AFP argumentoval, že možnost neomezeného funkčního období může vést ke koncentraci moci, a jako příklad uvedl právě svého předchůdce, kterého kritici vinili z upravování maďarského politického systému s cílem udržet si moc. Orbánova strana Fidesz byla proti omezení funkčních období premiérů a tvrdila, že by tento krok mohl omezit vůli voličů.

Ústavní dodatek podle Reuters stanoví, že lidé, kteří od roku 1990 zastávali funkci premiéra po dobu nejméně osmi let, nemohou být znovu předsedou vlády zvoleni. Přijatý limit pro délku funkčního období nicméně eventuální Orbánův návrat k moci nevylučuje zcela, protože by ho mohla v budoucnu zrušit další ústavní změna, napsala AFP.

Orbán dál povede Fidesz. Nevzdám se, nikdy, nikdy, nikdy, vzkázal

Třiašedesátiletý Orbán, který stál v čele maďarské vlády posledních 16 let a premiérem byl také v letech 1998 až 2002, se po porážce Fideszu v dubnových volbách vzdal poslaneckého mandátu. O víkendu ho na sjezdu strany její členové znovu zvolili předsedou politického uskupení. Orbán prohlásil, že se nikdy nevzdá. Připustil však, že nadešel čas, aby vedení začala přebírat mladší generace, napsaly agentury Reuters a DPA.

Strana Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a zajistila si tak dvoutřetinovou většinu, která jí umožňuje měnit ústavu a prosazovat reformy. Orbánův Fidesz má 52 mandátů a krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) šest křesel. Pro ústavní dodatek dnes hlasovalo 135 poslanců, 50 jich bylo proti a šest se zdrželo, napsala AFP.

Maďaři volí jednokomorový parlament na čtyři roky. Funkční období maďarského prezidenta, jehož role je převážně ceremoniální, je už nyní omezeno na celkem deset let, tedy dvě pětiletá období. Jak upozornila AFP, zpravidla se však vztahuje na hlavy státu, nikoli na premiéry.

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