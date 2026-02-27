„Vidím, že Ukrajina připravuje další akce s cílem narušit provoz maďarského energetického systému. Proto jsem nařídil posílit ochranu kritické energetické infrastruktury. To znamená, že nasadíme vojáky a potřebnou techniku k odražení útoků v blízkosti klíčových energetických zařízení,“ prohlásil Orbán ve videu zveřejněném na Facebooku.
Zároveň obvinil Kyjev z toho, že zdržováním oprav ropovodu Družba fakticky zavádí „ropnou blokádu“.
Nepřátelský akt, zuří Orbán po zastavení ruské ropy. Kyjevu zablokoval peníze
Ukrajina přerušila dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západě země a Ukrajinci se snaží vše opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy mohly zabránit.
Na Orbánovo středeční prohlášení zareagoval bývalý maďarský ministr zahraničí Géza Jeszenszky, který premiéra obvinil z vyvolávání hysterie.
„Chce lidi přesvědčit, že hrozba války je skutečná a že jen on dokáže zemi zachránit. Mnozí z nás se obávají, že za neustálým vyvoláváním napětí může stát snaha použít nějakou operaci pod falešnou vlajkou a zcela nepodloženě tvrdit, že Ukrajina Maďarsko ohrožuje a možná i napadá,“ řekl Jeszenszky týdeníku Magyar Hang.
Jediným řešením je, aby se Ukrajina opět stala nárazníkovým státem, říká Orbán
Politolog Péter Kreko označil za „podezřelé“, že Maďarsko o údajných hrozbách neinformovalo své spojence v NATO.
„Měsíce sledujeme kampaň, která vykresluje Ukrajinu jako rostoucí hrozbu pro bezpečnost země i pro volby, takže se těžko ubráníme dojmu, že vláda chce vyvolat efekt semknutí kolem vlajky,“ řekl webu The Times.
Podle něj navíc vláda tímto tématem odvádí pozornost od každodenních problémů, jako je korupce.
„Nevíme, zda si tím vláda připravuje půdu pro vyhlášení výjimečného stavu a případné odložení voleb, nebo jen chce ovlivnit veřejné mínění. Obavy z operace pod falešnou vlajkou ale považuji za oprávněné,“ dodal.
Orbán už je unavený, míní většina Maďarů. Jeho voliči chtějí proruskou náhradu
Orbánova slova přicházejí pár týdnů před parlamentními volbami. Podle únorové sondáže agentury Median má opoziční strana Tisza vedená Péterem Magyarem podporu zhruba 42 procent voličů, zatímco Orbánův vládní blok Fidesz se pohybuje kolem 31 procent. Volby budou 12. dubna.
Orbán dlouhodobě kritizuje podporu Evropské unie Ukrajině a varuje voliče, že vítězství proevropské opozice by Maďarsko zatáhlo do války.
V otevřeném dopise adresovaném ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému obvinil Brusel i maďarskou opozici z koordinovaných kroků, jejichž cílem má být dosazení proukrajinské vlády v Budapešti.
Orbán se s Ficem dohodl na vzniku komise pro ropovod Družba
Orbán v pátek oznámil, že se se svým slovenským protějškem Robertem Ficem dohodl na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba.
Orbán ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby zajistil maďarským a slovenským inspektorům přístup k Družbě a obnovil provoz ropovodu.
Urychlete opravy Družby, požádala Ukrajinu šéfka Evropské komise
„V zájmu Maďarska je obnovit dovoz ropy co nejdříve. Maďarsko je připraveno konstruktivně se zapojit do veškerého úsilí, které přispěje k tomuto cíli,“ napsal ve čtvrtek Orbán v dopise zaslaném předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.
Budapešť kvůli zastavení transitu ropy Družbou blokuje schválení unijní půjčky 90 miliard eur pro Kyjev.
„Ropovod byl zničen Ruskem, my za jeho zničením nestojíme,“ prohlásil tento týden Zelenskyj. Dodal, že to není první ani poslední podobný útok a existuje množství důkazů i satelitních snímků.
Dvojí úder Slovenska Ukrajině: utnulo elektřinu, zablokovalo další sankce EU
Orbán označil již tento týden zastavení tranzitu ruské ropy přes zemi bránící se ruské agresi za nevyprovokovaný akt nepřátelství, který ohrožuje energetickou bezpečnost Maďarska. V dopise Costovi napsal, že právě to jej přinutilo přehodnotit předchozí postoj k unijní půjčce pro Ukrajinu. Její poskytnutí maďarský lídr na prosincovém summitu EU podpořil. Costa mu odpověděl, že rozhodnutí Evropské rady je nutné respektovat, a vyzval ho, aby půjčku pro Ukrajinu přestal blokovat.