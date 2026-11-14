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Orbánův exministr zakopal stovky milionů v lesích. Maďarské úřady je vykopaly

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  10:03
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Maďarské úřady při vyšetřování Miklóse Sesztáka, bývalého ministra ve vládě...

Maďarské úřady při vyšetřování Miklóse Sesztáka, bývalého ministra ve vládě národně konzervativního premiéra Viktora Orbána, zabavily hotovost ve více měnách, v přepočtu přes 420 milionů korun. Část byla zakopaná v lesích nebo ukrytá v zemědělských budovách a skladech. (13. listopadu 2026) | foto: Facebook Pétera Magyara

Maďarský ministr pro národní rozvoj Miklós Seszták (24. listopadu 2014)
Policisté vedoucí jednoho ze čtyř podezřelých z převaděčství k Okresnímu soudu...
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Maďarské úřady při vyšetřování Miklóse Sesztáka, bývalého ministra ve vládě národně konzervativního premiéra Viktora Orbána, zabavily hotovost ve více měnách, v přepočtu přes 420 milionů korun. Část byla zakopaná v lesích nebo ukrytá v zemědělských budovách a skladech.

Strana Tisza současného premiéra Pétera Magyara zvítězila v dubnových parlamentních volbách a po 16 letech ukončila Orbánovu vládu. Magyar slíbil, že zlepší vztahy s Evropskou unií, poznamenané spory, a zahájí rozsáhlou protikorupční kampaň.

Dva bývalí ministři Orbánovy vlády a bývalý guvernér centrální banky György Matolcsy jsou ve vazbě kvůli podezření z korupce. Vinu odmítají. Úřady zadržely také expremiérova bratra Árona Orbána, a to v případu převaděčství migrantů. Viktor Orbán to označil za akt politické pomsty.

Zátah je součástí protikorupční kampaně, kterou středopravicový Magyar nazval Operací Očistec.

„Během prohlídek vyšetřovatelé našli velké množství hotovosti zakopané v lesích, ukryté v zemědělských budovách, skladech a v obytném objektu a uložené v trezoru na cennosti na odlehlém místě,“ uvedl v pátek pozdě večer maďarský úřad pro obnovu a ochranu majetku.

Bratr bojovníka proti migraci Orbána je ve vazbě. Pašoval do země Vietnamce

Hotovost za 5,07 miliardy forintů (330 milionů Kč), 2,66 milionu eur (64 milionů Kč) a 1,26 milionu dolarů (28 milionů Kč) počítalo 12 zaměstnanců státní pokladny osm hodin pomocí pěti počítaček bankovek, uvedl ministr financí András Kármán.

Seszták, který byl v letech 2014 až 2018 Orbánovým ministrem pro rozvoj, vinu odmítl. Jeho právník Gábor Papp na žádost o komentář nereagoval.

Magyar uvedl, že zajištěná hotovost signalizuje konec toho, co označil za mafii vedenou Orbánovou pravicovou stranou Fidesz a jejími spojenci v době Orbánovy šestnáctileté vlády.

Podpora Fideszu podle průzkumu agentury Medián mezi voliči v listopadu klesla na 16 procent, což je méně než polovina proti zisku v dubnových volbách.

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