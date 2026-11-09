V Maďarsku zadrželi Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Případ souvisí s agenturami, které zprostředkovávají dočasná zaměstnání. Lidé, kteří byli do této kauzy zapleteni, podle vyšetřovatelů slibovali bezproblémové vyřízení povolení k pobytu pro zahraniční pracovníky, kdy se odvolávali na důvěrné vztahy s vlivnými úředníky.
V Budapešti a okolní Pešťské župě podnikli kriminalisté domovní prohlídky a také zde zadrželi několik lidí. Podrobnosti chtějí vyšetřovatelé podle agentury MTI oznámit později odpoledne.
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Zúčtování s Orbánovou érou. Maďarsko odkrývá korupci, expremiér hrozí odvetou
„Cílem této špinavé hry je zbavit se politického odpůrce a vybudovat systém vlády jedné strany,“ uvedl Viktor Orbán. „Já jsem terčem a můj bratr je pouhým prostředkem,“ poznamenal.
Maďarský premiér Péter Magyar, který se po dubnových vítězných volbách ujal vlády se svou stranou Tisza, v minulosti naopak obviňoval Orbána, že je to on, kdo chce systém v zemi změnit tak, aby u moci zůstala strana Fidesz. Magyar v pondělí také na zadržení Árona Orbána poukázal, když na síti Facebook sdílel zprávu médií.
Agentura AFP poznamenala, že původní zprávu o zadržení bratra někdejšího ministerského předsedy zveřejnil portál Kontroll, který vlastní bratr současného premiéra Márton Magyar. AFP také uvedla, že Áron Orbán podobně jako další členové expremiérovy rodiny za vlády Viktora Orbána úspěšně podnikali.