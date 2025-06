Maďaři si zalepili ústa na protest proti Orbánově zákonu proti financování z ciziny

Po skončení tichého protestu následovala veřejná četba jmen 115 poslanců, kteří návrh podporují, což provázel pískot a hlasité projevy nesouhlasu.

Podle kritiků stojí za návrhem pokus umlčet nezávislé hlasy a přijmout legislativu podobné ruskému zákonu o zahraničních agentech. Protestující se shromáždili na budapešťském mostě Svobody, mnozí se symbolickým bílým roubíkem a transparenty vyzývajícími k zamítnutí návrhu.

V případě schválení by nový zákon umožnil označit za hrozbu pro suverenitu státu subjekty, které vstupují do veřejného života a využívají finanční prostředky ze zahraničí. Nově by musely žádat o zvláštní povolení k přijímání zahraničních financí a v případě porušení nových pravidel by jim hrozila pokuta.

„Likvidujeme finanční mašinérii, která si za korupční dolary koupila politiky, soudce, novináře, pseudoobčanské organizace a politické aktivisty,“ uvedl maďarský premiér v březnu.

Řada občanských organizací a médií získává finanční prostředky od státních i soukromých institucí na Západě. O prostředky žádají v transparentních grantových řízeních a pravidelně podávají zprávy o jejich využití, připomněla již dříve agentura DPA s tím, že tento postup byl dosud legální i podle maďarského práva.

Zákon vyvolal kritiku v zahraničí. Evropská komise vyzvala ke stažení návrhu a varovala Budapešť, že v opačném případě podnikne právní kroky. Stejně tak ho odsoudila Rada Evropy. Více než 80 médií z 22 zemí, včetně francouzského deníku Libération, apelovalo na své vlády i na EU, aby přijetí zákona zabránily.