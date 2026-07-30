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Maďarsko kvůli suchu odstaví jadernou elektrárnu, lidé mají omezit spotřebu

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  19:31
Maďarsko kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Stane se tak ve čtvrtek či v pátek, oznámil premiér Péter Magyar. Od pondělí by tak situace s dodávkami elektřiny mohla být kritická, a to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobeného vlnou veder. Magyar proto ve čtvrtek vyzval velké odběratele, aby snížili spotřebu elektřiny v odpoledních a večerních hodinách.

Jaderná elektrárna Paks nyní funguje zhruba na polovinu svého výkonu. „Úplné odstavené elektrárny Paks by mohlo nastat nejdříve dnes, ale pravděpodobněji v pátek,“ uvedl Magyar. Provozovatel elektrárny ve čtvrtek uvedl, že její odstavení bude nevyhnutelné nejpozději do 72 hodin.

Jaderná elektrárna Paks v Maďarsku, která kvůli nízké hladině Dunaje odstavila třetí reaktor. (29. července 2026)
Jaderná elektrárna Paks v Maďarsku, která kvůli nízké hladině Dunaje odstavila třetí reaktor. (29. července 2026)
Lidé se procházejí po částečně vyschlém rameni Dunaje v Budapešti během období nízké hladiny řeky. (30. července 2026)
Lidé se procházejí po částečně vyschlém rameni Dunaje v Budapešti během období nízké hladiny řeky. (30. července 2026) A man walks along the partially dried-up bank of the Danube River during a period of low water levels in Budapest, Hungary, July 30, 2026. REUTERS/Bernadett Szabo
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Maďarský premiér tak vyzval velké odběratele elektřiny, například automobilky, aby od 17:00 do 22:00 dobrovolně omezili spotřebu.

Podle Magyara se v těchto hodinách očekává nárůst spotřeby, a to až o 20 procent. Šetřit elektřinou by měly i domácnosti. Premiér už dříve uvedl, že by vláda mohla připravit plán, aby donutila velké spotřebitele omezit odběr vody a elektřiny.

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Paks, kde elektřinu vyrábějí čtyři reaktory, už při červnové vlně veder snižoval výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji. Jeho hladina od té doby klesla na rekordní minima, což narušilo i říční plavbu po řece.

Podobné problémy jako v Maďarsku zaznamenaly i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, například ve Švýcarsku, Francii či Rumunsku. Tam provozovatel elektrárny Cernavoda revidoval svůj středeční plán odstavit oba bloky elektrárny. Podle čtvrtečního sdělení firmy Nuclearelectrica zůstane jeden blok zatím v provozu.

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