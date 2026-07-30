Jaderná elektrárna Paks nyní funguje zhruba na polovinu svého výkonu. „Úplné odstavené elektrárny Paks by mohlo nastat nejdříve dnes, ale pravděpodobněji v pátek,“ uvedl Magyar. Provozovatel elektrárny ve čtvrtek uvedl, že její odstavení bude nevyhnutelné nejpozději do 72 hodin.
Maďarský premiér tak vyzval velké odběratele elektřiny, například automobilky, aby od 17:00 do 22:00 dobrovolně omezili spotřebu.
Podle Magyara se v těchto hodinách očekává nárůst spotřeby, a to až o 20 procent. Šetřit elektřinou by měly i domácnosti. Premiér už dříve uvedl, že by vláda mohla připravit plán, aby donutila velké spotřebitele omezit odběr vody a elektřiny.
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Paks, kde elektřinu vyrábějí čtyři reaktory, už při červnové vlně veder snižoval výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji. Jeho hladina od té doby klesla na rekordní minima, což narušilo i říční plavbu po řece.
Podobné problémy jako v Maďarsku zaznamenaly i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, například ve Švýcarsku, Francii či Rumunsku. Tam provozovatel elektrárny Cernavoda revidoval svůj středeční plán odstavit oba bloky elektrárny. Podle čtvrtečního sdělení firmy Nuclearelectrica zůstane jeden blok zatím v provozu.