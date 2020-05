Maďarsko ustoupilo Evropské unii, zrušilo tranzitní zóny pro migranty

Soudní dvůr Evropské unie minulý týden rozhodl, že tranzitní zóny se rovnají zadržování bez zákonného důvodu a že tato praxe má skončit. Podle Gulyáse nyní bude asi 280 žadatelů o azyl umístěno ve střediscích na maďarském území.

„Maďarská vláda s rozhodnutím nesouhlasí, považujeme to za riziko s ohledem na evropskou bezpečnost, ale jako členský stát EU se budeme řídit všemi soudními rozhodnutími,“ řekl Gulyas na tiskové konferenci.

Jakmile budou tranzitní zóny zrušeny, lze žádosti o azyl podat pouze na maďarských ambasádách a konzulátech, dodal.



Unijní soud se zónami zabýval na žádost maďarského soudu. Na ten se loni obrátili čtyři běženci z Afghánistánu a Íránu, kteří požádali o azyl v Maďarsku po příchodu ze Srbska.

Maďarské zákony však neumožňují udělit ochranný status člověku, který přijde z bezpečné tranzitní země, za niž Budapešť Srbsko považuje. Stěžovatelé se domáhali toho, aby umístění do tranzitní zóny bylo označeno za nezákonné zadržení.

Migranti rovněž chtěli, aby soud nařídil maďarské vládě obnovit azylové řízení, neboť je Srbsko odmítlo přijmout zpět. Maďarské úřady po srbském rozhodnutí nařídily jejich navrácení do zemí původu.



Usnesení Soudního dvora EU hned ve čtvrtek po jeho oznámení odmítla ministryně spravedlnosti Judit Vargová. Prohlásila, že maďarské zákony a praxe jsou v souladu s právními normami EU a s mezinárodním právem, protože migranti mohou tranzitní zónu kdykoli opustit směrem do Srbska. Verdikt lucemburského soudu podle ní prakticky znamená, že Maďarsko by mělo být povinno nezvládnutelně přijímat migranty. „To je nepřijatelné a je to v rozporu s maďarskou ústavou,“ zdůraznila.