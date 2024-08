Migrantům koupíme jednosměrnou jízdenku do Bruselu, navrhuje Orbánův poradce

Maďarská vláda je připravená poskytovat zdarma jednosměrné jízdenky do Bruselu migrantům a žadatelům o azyl snažícím se dostat do EU. Dnes to podle agentury AP řekl šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás.

Na tiskové konferenci kritizoval červnový rozsudek Soudního dvora EU, který Maďarsku udělil pokutu 200 milionů eur (pět miliard korun) za to, že nezavedlo nezbytná opatření v migrační politice, ačkoliv to Budapešti nařizoval už dřívější verdikt. Maďarsko má navíc každý den platit milion eur za nedodržení rozsudku Soudního dvora.

„Brusel nás chce za každou cenu donutit, abychom k nám pouštěli migranty,“ řekl Gulyás. Uvedl také, že když Evropská unie bude vnucovat Maďarsku takové předpisy, kvůli kterým není schopné zadržovat migranty na hranici, jeho země nabídne všem migrantům „bezplatnou přepravu do Bruselu“.

Vláda maďarského národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána od běženecké krize z roku 2015 razí tvrdou protiimigrační politiku. Na hranici se Srbskem a Chorvatskem nechala postavit plot s žiletkovým drátem. Na hranici se Srbskem vybudovala tranzitní zóny, které ale už nefungují.

Evropská unie dlouhodobě kritizuje maďarský mimořádně rigidní azylový systém, který podle Bruselu porušuje princip, na základě kterého mají mít všechny členské země stejná pravidla pro udělování azylu. Agentura AP píše, že Orbán už dříve prohlásil, že Maďarsko svoji migrační a azylovou politiku nezmění bez ohledu na rozsudky Soudního dvora EU.

Ve čtvrtek Gulyás k pokutám řekl, že Maďarsko „tato denní penále nechce platit donekonečna, a tak lidem, kteří to budou chtít, umožní vstup na své území a nabídne jim jednosměrnou jízdenku do Bruselu“. Dodal, že „pokud Brusel chce migranty, může je mít“.