Z queer knih se staly podpultovky, popisuje aktivistka život v Maďarsku

O víkendu proběhl Prague Pride, v červnu se konal Budapest Pride. Dají se tyto dvě akce srovnat? V čem se třeba liší?

Jsou hodně podobné. Myslím, že to vychází z naší společné historie a podobných kulturních zkušeností. Největší rozdíl je nejspíš ve velikosti. Prague Pride má asi šedesát tisíc účastníků, a ačkoliv je Budapešť větší město, Pridu se účastnilo asi třicet pět tisíc lidí. Ukazuje to rozdíl společenských postojů k LGBTQ tématům.

Pražský Pride také nemusí přijímat tolik bezpečnostních opatření. Sice na našem Pridu nedošlo k žádným násilným útokům nejméně deset let, vždy tam ale přišly protestovat krajně pravicové skupiny, které jsou živeny tím, co dělá naše vláda, a někdy jsou také napojeny na lidi, kteří mají k vládě blízko.

V roce 2021 maďarský parlament přijal anti-LGBT zákon, který zakázal zobrazování homosexuality nezletilým. Jak tento zákon ovlivňuje život queer lidí?

Aspekt, který má podle mě na mladé nejhorší vliv, je školní cenzura. Každý rok mohl totiž učitel pozvat jakoukoli skupinu, aby uspořádala vzdělávací program nebo přednášku pro třídu. Třeba hodinu sexuální výchovy, program protidrogové prevence nebo cokoli jiného. Po tomto zákoně vláda říká, že do školy mohou jít jen ty organizace, které dostanou zvláštní akreditaci. Systém akreditací ale neexistuje, takže akreditaci nemá nikdo. Na základě politické kampaně, jež zákon provázela, se ale ke každému učiteli a řediteli dostala zpráva, které organizace nejsou ve školách vítány.

Děti mají navíc velmi omezený zdroj informací. Národní vzdělávací program v Maďarsku je velmi centralizovaný. Učitelé mohou k předmětu používat tak jednu učebnici. Je v ní třeba úkol přiřadit koníčky k rolím a řešení je, že muži se rádi baví o politice nebo ekonomice a ženy se rády baví o celebritách, drbech a kdovíčem ještě.

Takové škodlivé myšlenky jsou implementovány do národních osnov, zatímco chybí zmínka o rovnosti pohlaví nebo LGBTQ tématech. Obávám se, že mladí lidé tak budou hledat informace na internetu a budou je třeba získávat z porna, které není založeno na realitě.

Zákon se dotýká i cenzury knih…

Ano, je to k naštvání, protože vláda doslova bere dětem knihy z rukou. A proč byste to v dnešní době dělali? Zákon třeba říká, že knihy zobrazující homosexualitu nebo změnu pohlaví, ať už to znamená v praxi cokoliv, nesmí být prodávány v okolí 200 metrů od školy nebo kostela.

Takže když je mi například sedmnáct let, nemohu si koupit knihu s queer tematikou?

To je právě ono, každý si to vyložil po svém. Zákon je nejasný a je nejasný z nějakého důvodu, protože čím je zákon nejasnější, tím větší autocenzuru si lidé zavedou. Některá knihkupectví proto začala knihy ze svých nabídek vyřazovat a přicházet s vlastními seznamy. Každé knihkupectví má jiný seznam toho, co považuje za LGBTQ témata, zmínka o stejnopohlavních vztazích je totiž tak v polovině maďarské literatury.

Jiná knihkupectví zase zavedla strategii, kdy knihy, které považují za obsahující LGBTQ témata, nejsou na regále, ale pod pultem. Takže přijdete do knihkupectví a musíte si o ni říct. Další knihkupectví přesunula tyto knihy do jiného oddělení. Jiní zase zakazují vstup osobám mladším osmnácti let do určitých částí, což je ještě šílenější. Je to takový opak toho, o čem by kultura měla být. Muzea nebo knihkupectví by měla oslovovat mladé publikum, oni se ale snaží mladé lidi zakázat.

Na debatě, která rozhovoru předcházela, jste také mluvila o autocenzuře samotných umělců.

Ano, je to jako kdyby nakladatelství začala autorům radit, aby při psaní knih nedávali do knih queer postavy, protože by pak kniha mohla být klasifikována jako LGBTQ propaganda a některá knihkupectví by ji neprodávala nebo nevystavovala na pultech. Ovlivnilo by to prodej. Toto je samozřejmě v přímém rozporu s právem EU. Rve mi srdce, že dopady toho zákona přímo ovlivňují, jaké knihy se v současné době píší, jaké máme divadelní hry nebo na jakých filmech se pracuje.

Zůstávají mladí queer lidé i přesto v Maďarsku? Především trans lidé, jejichž identita není legálně uznána?

V posledních letech byla migrace z Maďarska do západní Evropy masivní, a to z mnoha důvodů. Zemi opouštějí i LGBTQ lidé, protože si nedokážou představit, že by zde měli budoucnost. Zejména trans lidé, protože už čtyři roky jsou v Maďarsku zakázaní. A i když se trans člověk přestěhuje do jiné země, nedostanete automaticky správné doklady, protože se to váže na občanství. Musíte si leda zažádat o druhé občanství.

Nápis na výstavě v budapešťském muzeu značí, že část výstavy je přístupná pouze návštěvníkům starším 18 let kvůli vyobrazení homosexuality. (23. listopadu 2023) Některá maďarská knihkupectví reagují na zákon tak, že knihy obsahující LGBTQ tematiku balí do plastových folií, aby si jimi zákazníci nemohli listovat (24. listopadu 2023)

Měli jsme například dobrovolníka, který měl maďarské i ukrajinské občanství. Na Ukrajině se i za války dostanete k legálnímu uznání pohlaví během několika týdnů, v Maďarsku ne. Takže ten člověk jako trans muž má ukrajinský mužský pas a maďarský ženský pas, což je ta nejsměšnější věc vůbec, protože k čemu ten pas pak je? K identifikaci? Krajní pravice obvykle říká, že musíme zastavit genderové šílenství, není ale toto genderové šílenství, když nutíte člověka, aby měl dva pasy s odlišným pohlavím a jménem?

Taková je realita a pokud jste transgender, vláda vám téměř znemožňuje život. Týká se to i ucházení o práci nebo rostoucí šikany ve školách, kdy se učitelé bojí se žáků zastat, aby je někdo neobvinil z LGBTQ propagandy.

Myslíte si, že mezinárodní tlak na maďarskou vládu v oblasti práv LGBTQ může vést k pozitivním změnám?

Myslím, že mezinárodní tlak je jedinou nadějí pro Maďarsko a LGBTQ lidi. Evropská komise poslala tento zákon před Evropský soudní dvůr, o což se mnozí ochránci lidských práv dlouho zasazovali. Je to velký úspěch. Poté nastalo několikaměsíční období, kdy se k soudnímu řízení mohly připojit další členské země s dalšími nevládními organizacemi. K soudnímu řízení proti Maďarsku se nakonec přidalo patnáct členských států. Je to úžasné a slyšela jsem, že se o tomto případu už učí na právnických fakultách.

Česká republika se nepřidala.

Ano, česká vláda se rozhodla, že se nepřidá. Každou další zemi, co se k žalobě připojila, jsme ale oslavovali na sociálních sítích a ty příspěvky měly neskutečný dosah. Maďarská média o tom neinformovala, myslím, že maďarští novináři nechápali, o co jde. Bylo to ale všude na sociálních sítích a vysílalo to naší komunitě poselství, že nejsme zapomenuti.

Není ale toto ta situace, kdy i v případě, že Maďarsko soud prohraje, vytvoří vzápětí nový téměř totožný zákon a proces se bude opakovat?

To se stane. Ale myslím si, že lidé potřebují trochu naděje. Jen aby přežili den, víkend, měsíc a mohli žít relativně normální život, i když kolem nich není nic normální.

Kde vidíte Maďarsko za pět nebo deset let v souvislosti s LGBTQ právy? Stále žiji v Maďarsku a myslím, že to samo o sobě hodně vypovídá. Mnoho lidí zemi opustilo, já jsem neodešla, protože tohle je moje země. Jsem velmi naštvaná, co mé vlasti dělají, nemohu akceptovat takovou budoucnost pro mě a mé děti. Z tohoto místa můžu udělat nejvíce. Za pět nebo deset let budou mé děti dospělé a doufám, že budou mít lepší život.

Aby se zákony změnily, musí na tom být politická shoda, což vyžaduje parlament, který bude většinový a bude nás chtít přestat mučit. Jsou ale věci, které můžeme ovlivnit. Chci vidět silné LGBTQ hnutí, které je věrné svým hodnotám a je přístupné. Chci vidět více LGBTQ lidí, kteří jdou do politiky a jsou vidět. Chceme měnit věci kousek po kousku, možná nám to bude trvat hodně dlouho, ale mám pocit, že se v rozumné době něco změní.