Nabízí se tedy otázka – kam zmizely evropské peníze? Podle zjištění maďarského zpravodajského serveru Átlátszó měly sklady sloužit výhradně pro německou dopravní společnost Metrans, která od Maďarska naopak vyžadovala stavbu silnice a také železnici pro velkou kontejnerovou přepravu.
Plány uváděly, že půjde o klíčový uzel mezi jadranskými přístavy v Rijece či Terstu. Zboží z maďarského terminálu mělo z Chorvatska a Itálie dále putovat až na Slovensko, do Česka či také do Polska.
Maďarská vláda se k tomuto projektu oficiálně zavázala, přičemž ministr zahraničí Péter Szijjártó v roce 2021 prohlásil, že jakmile vláda vybuduje železnici a silnici, společnost Metrans dostojí svému slibu a postaví rozsáhlý skladový areál v hodnotě 15,7 miliard forintů (necelá miliarda korun).
Vítejte v Orbánolandu. Nejbohatší maďarská obec je sen dojičů eurofondů
Část silnice a již zmíněný kruhový objezd vybudovalo na příkaz vlády město Zalaegerszeg, které u křižovatky nechalo ceduli, že celý projekt je spolufinancován z unijního grantu v hodnotě 1 283 000 eur (31 219 000 korun). I přes společné prohlášení vlády a spediční firmy (jejich představitelé poklepali na základní kámen v roce 2021) stavba ale už více nepokročila.
Společnost Metrans k tomu v tomto roce uvedla, že nemůže zahájit stavbu areálu, protože vláda stále nepostavila slíbenou železnici, k jejímuž vybudování se zavázala. Maďarské ministerstvo stavebnictví naopak prohlašuje, že nadále probíhá neveřejné výběrové řízení na výstavbu kolejnic. Resort k tomu také hází vinu i na radnici města Zalaegerszeg, jež údajně nesplnila požadavky při stavbě silnice a kruhového objezdu.
Starosta města Zoltán Balaicze z Orbánovy strany Fidesz se ve svém prohlášení hájí slovy, že obec veškeré náležitosti dodržela, ale nyní už nemá na projekt žádný další vliv. „Jde o důležitý projekt nejen pro Zalaegerszeg, ale i pro evropskou logistickou pozici Maďarska,“ dodává.
Kruhový objezd uprostřed pole není zdaleka jedinou stavbou, na niž Maďaři využili evropské peníze bez jasného výsledku. V Orbánově rodné vesnici Felcsút lze například najít úzkorozchodnou železnici, která vede jen do sousední vesnice Alcsútdoboz.
Vyhlídkový vlak za evropské miliony
Železnice ve Felcsútu se dočkala slavnostního otevření v roce 2016. Orbánova vláda si k výstavbě zažádala o evropskou dotaci, která činila dva miliony eur (tedy asi 50 milionů korun). Touto finanční injekcí se pokrylo osmdesát procent veškerých nákladů.
V žádosti o dotaci je však celý projekt výrazně nadhodnocen. Kalkulace například uváděla, že ve vesnici Felcsút je dvakrát tolik obyvatel, než jaká je skutečnost. Závádějící je i slibovaný počet návštěvníků, kdy prognózy počítaly s tisícovkami cestujících denně.
Orbánův zvěřinec. Maďarskému premiérovi se u zámku pasou zebry a bizoni
Realita však dopadla tragikomicky a v první den otevření se ve vlaku za celý den svezlo pouhých třicet lidí. V současnosti je provoz úzkokolejky výrazně omezen. Maďarská pobočka organizace Transparency International pak provedla vlastní průzkum zakázky a uvedla, že většinu peněz si mezi sebe rozdělili nejvlivnější členové strany Fidesz.
