Na kruhový objezd uprostřed polí putovaly v Maďarsku miliony z eurofondů

Matěj Svěrák
  14:26
Osiřelý kruhový objezd uprostřed pole, přes který nejezdí žádná auta. Tento značně bizarní úkaz se nachází na západě Maďarska u města Zalaegerszeg. Vláda dlouholetého premiéra Viktora Orbána si na financování ambiciózního projektu zajistila přes milion eur (asi 31 milionů korun) z fondů EU s tím, že u silnice vznikne logistické centrum a železnice. Po čtyřech letech ale z velkých plánů zjevně sešlo a místo skladů je zde právě jen kruhový objezd.
Osiřelý kruhový objezd uprostřed pole u maďarského města Zalaegerszeg (21....

Osiřelý kruhový objezd uprostřed pole u maďarského města Zalaegerszeg (21. října 2025) | foto: Mapy Google

Viktor Orbán (28. září 2025)
Protest proti vládě Viktora Orbána
Viktor Orbán (26. června 2025)
Úzkorozchodná dráha v maďarské vesnici Felcsút
30 fotografií

Nabízí se tedy otázka – kam zmizely evropské peníze? Podle zjištění maďarského zpravodajského serveru Átlátszó měly sklady sloužit výhradně pro německou dopravní společnost Metrans, která od Maďarska naopak vyžadovala stavbu silnice a také železnici pro velkou kontejnerovou přepravu.

Plány uváděly, že půjde o klíčový uzel mezi jadranskými přístavy v Rijece či Terstu. Zboží z maďarského terminálu mělo z Chorvatska a Itálie dále putovat až na Slovensko, do Česka či také do Polska.

Maďarská vláda se k tomuto projektu oficiálně zavázala, přičemž ministr zahraničí Péter Szijjártó v roce 2021 prohlásil, že jakmile vláda vybuduje železnici a silnici, společnost Metrans dostojí svému slibu a postaví rozsáhlý skladový areál v hodnotě 15,7 miliard forintů (necelá miliarda korun).

Vítejte v Orbánolandu. Nejbohatší maďarská obec je sen dojičů eurofondů

Část silnice a již zmíněný kruhový objezd vybudovalo na příkaz vlády město Zalaegerszeg, které u křižovatky nechalo ceduli, že celý projekt je spolufinancován z unijního grantu v hodnotě 1 283 000 eur (31 219 000 korun). I přes společné prohlášení vlády a spediční firmy (jejich představitelé poklepali na základní kámen v roce 2021) stavba ale už více nepokročila.

Společnost Metrans k tomu v tomto roce uvedla, že nemůže zahájit stavbu areálu, protože vláda stále nepostavila slíbenou železnici, k jejímuž vybudování se zavázala. Maďarské ministerstvo stavebnictví naopak prohlašuje, že nadále probíhá neveřejné výběrové řízení na výstavbu kolejnic. Resort k tomu také hází vinu i na radnici města Zalaegerszeg, jež údajně nesplnila požadavky při stavbě silnice a kruhového objezdu.

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Starosta města Zoltán Balaicze z Orbánovy strany Fidesz se ve svém prohlášení hájí slovy, že obec veškeré náležitosti dodržela, ale nyní už nemá na projekt žádný další vliv. „Jde o důležitý projekt nejen pro Zalaegerszeg, ale i pro evropskou logistickou pozici Maďarska,“ dodává.

Kruhový objezd uprostřed pole není zdaleka jedinou stavbou, na niž Maďaři využili evropské peníze bez jasného výsledku. V Orbánově rodné vesnici Felcsút lze například najít úzkorozchodnou železnici, která vede jen do sousední vesnice Alcsútdoboz.

Vyhlídkový vlak za evropské miliony

Železnice ve Felcsútu se dočkala slavnostního otevření v roce 2016. Orbánova vláda si k výstavbě zažádala o evropskou dotaci, která činila dva miliony eur (tedy asi 50 milionů korun). Touto finanční injekcí se pokrylo osmdesát procent veškerých nákladů.

V žádosti o dotaci je však celý projekt výrazně nadhodnocen. Kalkulace například uváděla, že ve vesnici Felcsút je dvakrát tolik obyvatel, než jaká je skutečnost. Závádějící je i slibovaný počet návštěvníků, kdy prognózy počítaly s tisícovkami cestujících denně.

Orbánův zvěřinec. Maďarskému premiérovi se u zámku pasou zebry a bizoni

Realita však dopadla tragikomicky a v první den otevření se ve vlaku za celý den svezlo pouhých třicet lidí. V současnosti je provoz úzkokolejky výrazně omezen. Maďarská pobočka organizace Transparency International pak provedla vlastní průzkum zakázky a uvedla, že většinu peněz si mezi sebe rozdělili nejvlivnější členové strany Fidesz.

22. září 2017
